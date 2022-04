Perché i russi che protestano contro la guerra sventolano la bandiera biancoblu

Ci vuole coraggio per scendere in piazza in Russia per protestare contro la guerra in Ucraina: si viene arrestati. Le manifestazioni però, in alcune grandi città e soprattutto all'estero, proseguono a cadenza non regolare. Sono tanti i russi in tutto il mondo che non sono d'accordo con "l'operazione militare speciale" di Vladimir Putin, anche se i sondaggi rivelano che la maggioranza dell'opinione pubblica appoggia il governo. I manifestanti da qualche tempo hanno adottato una nuova bandiera "nazionale", senza la striscia rossa: la fascia rossa in basso della bandiera russa è stata sostituita con una seconda fascia bianca.

La bandiera è frutto di un'idea di Kai Katonina, un artista di 31 anni che vive a Berlino. Quando è scoppiata la guerra a febbraio, Kai si è unito tra i primi alle proteste con un cartello che diceva "No alla guerra". Tuttavia, il designer ha sentito pressante la necessità di un simbolo unificante e "solo per i russi", per dimostrare che i russi contrari alla guerra ci sono, esistono, scendono in piazza. "Era chiaro che dovevamo contrassegnarci come russi e come contrari alla guerra, in un modo nuovo. C'era un ampio consenso sul fatto che avessimo bisogno di una sorta di simbolo", ha detto a Meduza, un quotidiano online e aggregatore di notizie in lingua russa con sede a Riga, Lettonia. Quindi, lui e i suoi amici hanno avuto l'idea di una nuova bandiera: una bandiera a strisce bianche, blu e bianche.

Non è stato l'unico ad avere quella idea. Un altro utente di Twitter, che si chiama Fish Sounds (che ha chiesto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza), ha suggerito una bandiera bianco-blu-bianca come mezzo per protestare contro la guerra. "L'attuale bandiera, quella tricolore, è usata sia dal Cremlino che dall'opposizione, e dopo numerose guerre, scandali e molti altri spiacevoli eventi, ha perso la sua credibilità. I l nastro bianco (simbolo delle proteste nella Russia 2011-2012) è da tempo dimenticato. Quindi un nuovo simbolo mi sembrava fosse davvero necessario", spiega.

Non ci sono né ci saranno controversie su chi ha davvero creato la bandiera: sia Kai sia "Fish Sounds" concordano sul fatto che la bandiera sia una "creazione congiunta delle persone". Da allora la bandiera bianca e blu è stata "adottata" da centinaia di persone sui social media e nelle manifestazioni. Anche poeti, artisti e musicisti russi, così come il principale movimento di opposizione, guidato dai sostenitori del critico del Cremlino incarcerato, Alexei Navalny, hanno sostenuto l'uso della bandiera. Perché togliere il rosso dalla bandiera? I manifestanti contro la guerra affermano che fosse imperativo che la nuova bandiera fosse senza il rosso. La nuova bandiera ricorda quella originariamente usata a Veliky Novgorod, una delle città più antiche della Russia e conosciuta come la culla della democrazia nazionale. C'è poi l 'analogia con la bandiera bielorussa bianco-rosso-bianco campiamente utilizzata durante le proteste contro Lukashenko del 2020-2021. Inoltre, la bandiera non viene utilizzata da nessun altro paese e può anche essere facilmente replicata in tutto il mondo: proprio per questo motivo non ha una sola sfumatura ufficiale di blu.

Il Free Russia Forum di Vilnius, uno dei principali gruppi di opposizione al di fuori del Paese, ha definito la nuova bandiera un simbolo “di pace e libertà”. Il gruppo, secondo un articolo del Guardian, ha dichiarato: “Perché il nuovo simbolo è importante? Perché libera i russi dai loro legami con il Cremlino. Mostrando questa bandiera, noi russi possiamo dire no alla guerra, no alla dittatura e no alla censura. Questo non è il simbolo di uno stato, è un simbolo di persone che si sentono unite". Oggi la bandiera viene utilizzata nelle proteste in tutto il mondo, da Tbilisi, Georgia, a Limassol, Cipro. Inoltre, le persone hanno iniziato a utilizzare la nuova bandiera per stampare badge e creare emoji sul web. La bandiera ha attirato le ire del Cremlino e la scorsa settimana alcuni funzionari hanno proposto di bandirla come simbolo "estremista".

Kai Katonina non pensa che la nuova bandiera diventerà popolare in Russia. "Mostrare un pezzo di carta vuoto è sufficiente per essere arrestati lì, quindi non c'è bisogno [che le persone protestino con la bandiera]", hanno detto. La bandiera bianco-blu-bianco, ha già portato ad arresti nelle scorse settimane. N on tutti coloro che si battono contro la guerra sono fan della nuova bandiera. Per alcuni, anche la striscia rossa nell'attuale bandiera russa è un simbolo importante. "Mentre alcune persone vedono il rosso come qualcosa di vergognoso, io lo vedo come un simbolo del sangue di tutti i rivoluzionari e di altri che si sono sacrificati per costruire la società civile russa. E nessuno ha il diritto di toglierlo", ha scritto l'attivista Maria Motuznaya, ad esempio.