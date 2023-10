Scalano il municipio per togliere la bandiera israeliana e mettere quella palestinese

Un uomo si è arrampicato sul tetto di un municipio per togliere la bandiera israeliana e sostituirla con quella palestinese. La scena è stata ripresa e condivisa sui social: il video, come si vede sotto, mostra un uomo incappucciato che scala l'edificio per rimuovere la bandiera israeliana e poi lanciarla giù, a una folla di persone riunite per una manifestazione contro la guerra. Succede a Sheffield, nel Regno Unito.

Il video dell'azione di protesta

In una nota la polizia del South Yorkshire ha precisato che gli uomini entrati in azione sono due. Non sono stati effettuati arresti, hanno detto le forze dell'ordine, e le indagini "sono ancora in corso". Nel video, condiviso dal quotidiano Sheffield Online, si possono sentire persone che gridano "buttala giù" e "Palestina libera", applaudendo mentre la bandiera israeliana viene abbassata, rimossa e gettata via.

Gli agenti hanno tentato di disperdere la folla, con due sospetti in fuga. Il presidente del Consiglio comunale di Sheffield, Tom Hunt, ha dichiarato: "Tutti hanno diritto a una protesta sicura e pacifica, ma non possiamo sostenere gli eventi che hanno avuto luogo durante la protesta fuori dal municipio di Sheffield. I manifestanti mettono se stessi e gli altri in serio pericolo. La bandiera palestinese è stata poi sostituita con la Union Jack britannica.

