Esplodono le proteste per un posto di lavoro "pubblico e garantito", la risposta è brutale: morti e feriti

Almeno sei persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite durante violente proteste svoltesi il 16 luglio in tutto il Bangladesh. I decessi sono avvenuti quando i giovani sostenitori del governo e la polizia hanno sparato gas lacrimogeni contro gli studenti che manifestavano contro un sistema di quote per i posti di lavoro governativi. Secondo quanto riferisce Cnn, decine di migliaia di studenti hanno preso parte alle proteste in tutto il Paese per il secondo giorno. Lunedì 15 luglio oltre 100 persone erano rimaste ferite durante le manifestazioni che hanno bloccato le principali autostrade e collegamenti ferroviari nel Paese asiatico.

Le quote di lavoro nel settore pubblico, reintrodotte dal governo della prima ministra Sheikh Hasina in base ad una sentenza della Corte suprema, prevedono in particolare una quota del 30% per i familiari dei combattenti per la libertà della Guerra d'Indipendenza del 1971. In un contesto di elevata disoccupazione giovanile queste decisioni, viste come contrarie al merito, hanno scatenato una rabbia diffusa in tutto il Bangladesh. Si tratta delle prime proteste di spessore contro il governo guidato da Hasina da quando a gennaio ha ottenuto il suo quarto mandato consecutivo, il quinto in totale.

Scontri mortali con la polizia

La polizia antisommossa si è sparpagliata nei campus universitari di tutto il Paese nel tentativo di sedare i disordini. Secondo quanto ha riferito dalla polizia all'agenzia Reuters, le proteste sono diventate violente in particolare a Rangpur, nel Bangladesh nordoccidentale. "Abbiamo dovuto usare proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere gli studenti indisciplinati che ci lanciavano pietre", ha affermato il commissario della polizia metropolitana di Rangpur, Mohammad Moniruzzaman. "Abbiamo sentito che uno studente che protestava è morto dopo essere stato portato in ospedale. Non è stato immediatamente chiaro come sia morto", ha riferito l'agente. Nella capitale Dhaka, all'esterno del campus dell'Università, le riprese televisive hanno mostrato una massiccia presenza di poliziotti, dotati di giubbotti protettivi e caschi, e armati di bastoni di legno.

Qui uno studente è stato trovato disteso in una pozza di sangue ed è stato dichiarato morto all'ospedale cittadino, hanno riferito le autorità locali. Nella città portuale di Chittagong invece sono state uccise tre persone, tra cui due studenti. "Non siamo sicuri di come siano stati uccisi perché a Chittagong non abbiamo usato la forza", ha affermato il capo della polizia locale Saiful Islam. La violenza è scoppiata il 15 luglio quando migliaia di manifestanti contrari alle quote si sono scontrati con i membri dell'ala studentesca del partito al governo Awami League. La forza paramilitare della Guardia di frontiera del Bangladesh è stata dispiegata in tutto il Paese per rafforzare la sicurezza mentre gli scontri continuavano in diverse località.

Economia in crisi e disoccupazione giovanile

Il Bangladesh sta soffrendo di un'economia stagnante, dove la crescita occupazionale nel settore privato è debolissima. Per questo motivo risultano più attraenti i lavori pubblici, che offrono regolari aumenti salariali e altri privilegi, come ha dichiarato alla Cnn Mohammad Abdur Razzaque, presidente di Research and Policy Integration for Development. Secondo le sue stime circa 32 milioni di giovani bengalesi non lavorano né studiano. Il sistema del lavoro pubblico è abbastanza articolato.

In Bangladesh il 56% dei posti di lavoro governativi è riservato a quote diverse. Il 10% spetta alle donne, un altro 10% alle persone provenienti da distretti sottosviluppati, il 5% alle comunità indigene e l'1% alle persone con disabilità. Le proteste sono iniziate all'inizio di questo mese, dopo che l'Alta Corte ha ordinato al governo di ripristinare la quota di posti di lavoro del 30%. La quota era stata cancellata nel 2018, in base alle richieste della società studentesca. Nel 2021 però alcuni figli di combattenti per la libertà hanno presentato un'istanza all'Alta Corte contro l'abolizione. Il 5 giugno di quest'anno i giudici hanno stabilito che l'abolizione del sistema delle quote non è conforme alla Costituzione. Da allora, si sono riaccese le proteste, che si sono intensificate dopo che le richieste degli studenti sono state rifiutate dal primo ministro Hasina, che ha citato procedimenti giudiziari in corso.

La chiusura delle università

Hasina ha etichettato coloro che si oppongono alla quota come “razakar”, un termine usato per coloro che presumibilmente hanno collaborato con l’esercito pakistano durante la guerra del 1971. Questa affermazione ha infuocato ulteriormente gli animi. I dimostranti hanno pianificato altre marce e raduni in tutto il Paese e le dimostrazioni continueranno finché le loro richieste non saranno soddisfatte, ha affermato Nahid Islam, coordinatore della lotta anti-quota. In risposta agli scontri le autorità del Bangladesh hanno chiuso a tempo indetermlinato tutte le università del Paese, sostenendo di voler evitare ulteriori proteste.

La polizia metropolitana di Dacca ha fatto irruzione nell'ufficio centrale del Bangladesh National Party (Bnp), principale gruppo di opposizione, a Nayapaltan, Dacca. Sette membri di organizzazioni affiliate al Bnp, tra cui Chhatra Dal, sono stati arrestati. Si sono registrate esplosioni davanti all'ufficio dell'organizzazione nella notte del 16 luglio, poi gli agenti della hanno recuperato oltre 100 esplosivi artigianali, bottiglie di benzina, manganelli e 60 armi all'interno.