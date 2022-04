Perché nei caffè di Kiev spuntano ovunque dei post-it rosa

Nelle caffetterie di Kiev scoprono la "consumazione sospesa". Un po' come a Napoli. Molti avventori, secondo quanto riporta la giornalista del Kyiv Independent Olga Rudenko, lasciano pagati dolci e bevande come regalo per i soldati che combattono al fronte. Nei locali della città sono così spuntati dei post-it rosa in cui sono evidenziate le consumazioni offerte gratis ai militari.

"In molti caffè di Kiev - spiega la giornalista - i post-it rosa servono a ricordare che quelle bevande e quei dessert pagati dai visitatori sono un regalo per i soldati o i membri della difesa territoriale, che possono consumarli gratuitamente. È il modo della gente di ringraziare i loro difensori". Rudenko ha poi anche aggiunto che "finora tutte le persone con l'uniforme che ho visto entrare hanno scelto di pagare" di tasca propria. Ma come si dice, ciò che conta è il gesto.