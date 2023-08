Perché il film di Barbie ha fatto arrabbiare i giapponesi

Barbie, il film campione di incassi di questa sonnolenta estate 2023, fa discutere anche in Giappone. E non per la corsa al cinema degli spettatori per vedere il film di Greta Gerwig, che presenta con ironia i temi del femminismo. Ma perché la pellicola ambientata nel fantastico mondo rosa di Barbie sta alimentando le critiche dei giapponesi per l'accostamento a immagini e meme legati al fenomeno "Barbenheimer" (l'hashtag globalmente più gettonato dopo l'uscita in contemporanea negli Stati Uniti dei due blockbuster, "Barbie" e "Oppenheimer"). Un fenomeno che è diventato controverso per ragioni diplomatiche in Giappone e che potrebbe avere effetti sul botteghino per gli incassi del film hollywoodiano, in arrivo nelle sale del Paese asiatico il prossimo 11 agosto.

Uno dei video virali del fenomeno "Barbenheimer"

Ma facciamo un passo indietro. Sui social giapponesi, già dallo scorso weekend è diventato virale l'hashtag #NoBarbenheimer per criticare i meme, che mischiano Barbieworld e la bomba atomica, (elemento narrativo principale del film Oppenheimer), considerati inopportuni in un Paese sul quale sono state sganciate le uniche due bombe atomiche nella storia dell’umanità.

Se il mondo intero va matto per i fotomontaggi e montaggi video che vedono la bambola Mattel inserita in una scenario da fine del mondo, Tokyo non è ovviamente dello stesso avviso, tanto più che il nuovo 'trend' sta prendendo piede a pochi giorni dalla commemorazione del 78mo anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, del 6 e 9 agosto 1945, per cui sono morte almeno 214.000 persone.

La situazione è presto degenerata in una guerra a colpi di tweet tra account promozionali ufficiali del film e quelli dei semplici utenti. L' umorismo che circola in rete - Barbie che assiste 'estasiata' a un'esplosione atomica 'rosa', Barbie che esce dal parrucchiere con una singolare 'coiffure' a fungo, tanto per rendere l'idea - ha fatto infuriare buona parte dell'opinione pubblica giapponese, soprattutto perché gli account ufficiali dei due film stanno reagendo sui social anche ai meme di dubbio gusto, dimostrando non solo scarsa sensibilità ma anche poca intenzione di metter fine all'inappropriato tormentone.

A far scoppiare il caso è stato un commento dell'account ufficiale del film a un meme del filone Barbenheimer. Il tweet dell'account ufficiale del film ora è stato cancellato, ma sopravvive ancora qualche screenshot. Un utente pubblica un tweet con una immagine di Margot Robbie, protagonista di Barbie di Greta Gerwig, con dietro un fungo atomico in bianco e nero (ispirato invece alla pellicola di Christopher Nolan), per creare l'effetto di una acconciatura cotonata. L'account Twitter del film di Barbie ha risposto: "Questo Ken è uno stilista".

L'indelicato scambio di battute ha spinto la stessa filiale giapponese di Warner Bros a prender posizione e pretendere le scuse dalla casa madre. "Riteniamo estremamente deplorevole che l'account ufficiale del quartier generale americano del film 'Barbie' abbia reagito ai post sui social media dei fan di 'Barbenheimer'. Prendiamo questa situazione molto seriamente e chiediamo alla sede centrale degli Stati Uniti di prendere misure appropriate. Ci scusiamo con chi si è offeso per questa serie di reazioni sconsiderate", ha scritto Warner Bros Giappone in una lettera diffusa sui social.

La risposta dalla California, velatamente imbarazzata, non si è fatta attendere ed è stata pubblicata anche da Variety: "Warner Bors - si legge - si rammarica dell'esser stata recentemente insensibile sui social media. Lo studio si scusa sinceramente". Le scuse della major statunitense però non bastano a placare la rabbia dei giapponesi.

Giovani attivisti del Paese hanno lanciato una petizione online su Change.org per chiedere a distributori dei film di successo "Barbie" e "Oppenheimer", Warner Bros e la Universal Pictures, di metter fine all'inappropriato tormentone "Barbenheimer". La campagna, che ha raccolto più di 17.000 firme dal suo lancio dello scorso 1° agosto, condanna inoltre il movimento nato attorno all'hashtag "Barbenheimer", perché evidenzia quanto sia diffusa l'assenza di consapevolezza sulle atrocità causate dal bombardamento atomico, mancando di rispetto alle vittime e dei sopravvissuti alla bomba atomica.

