Il barbiere che usa la fiamma ossidrica o la mannaia per tagliare i capelli

Bisogna sfoltire i capelli? Nessun problema, basta un tagliere e la mannaia. Una sfumatura particolare? Ecco la fiamma ossidrica. Tecniche a dir poco anomale che stanno facendo la fortuna del barbiere pakistano Ali Abbas. Desideroso di distinguersi tra i suoi colleghi e soprattutto emergere sul lavoro, si è affidato a strumenti insoliti per perfezionare tagli particolari. Ed è stato subito boom: la notizia dello stile di Abbas si è sparsa in breve tempo, complice anche i social network, e ora i clienti accorrono nel suo negozio sito nella città orientale di Lahore.

Gli “strumenti" da lavoro

Entrando nella sua barberia si notano taglieri, mannaie, coltelli: sembra di essere quasi in macelleria. Invece sono metodi alternativi che stanno incuriosendo e attirando clienti. Usa anche martelli, il fuoco e persino dei pezzi di vetro rotti per acconciare i capelli delle donne e degli uomini che si affidano alle sue mani e al suo estro. In particolare un video di Abbas che lo riprende mentre taglia i capelli facendo sfoggio di tutti questi attrezzi particolari ha spopolato sui social, diventando virale e facendolo conoscere oltre i confini del suo Paese.

Uno stile unico, senza dubbio, che ogni volta vale ore e ore di allenamento. "Ogni giorno – ha raccontato al canale di notizie pakistano Ary News - cerco di trovare nuovi modi per tagliare i capelli. Quando ho usato un martello o un coltello è stato una sorta di esperimento per me e mi sono allenato per un anno per perfezionarlo”. “Ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa di diverso per attirare più clienti” - ha confessato all'AFP. “All'inizio l'ho provato su una parrucca poi, dopo averlo praticato per un po', l'ho usato su un cliente e gli è piaciuto molto. Da allora c’è stata un'ottima risposta, anche se all'inizio erano piuttosto spaventati”.

Il successo anche tra le donne

Invece dopo un momento di comprensibile paura, il suo stile ha conquistato sempre di più le folle tanto che l’eccentrico barbiere ha tra le sue clienti anche donne e di recente ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione. Non solo apparizioni tv, ma anche servizi di moda. Resi noti anche i prezzi che pratica nel suo saloon dove ogni appuntamento è diventato ambitissimo: 2.000 rupie per un taglio ‘non ortodosso’ o 1.000 rupie per un taglio tradizionale con le forbici. Chi invece vuole farsi tentare da uno stile ancora più straordinario può decidere di lasciar fare completamente a lui, con l’aggiunta di altre 500 rupie. Con i suoi capelli perennemente arruffati e crespi è diventato un personaggio anche nel modo di porsi. Di sicuro dalla sua ha estro e intelligenza che lo stanno portando ad avere fortuna. Anche se non è stato il primo barbiere ad utilizzare strumenti alternativi: nel gennaio scorso il video di un parrucchiere che sfoltiva i capelli con il fuoco è diventato virale.