Barca carica di passeggeri si ribalta: decine di morti, 40 persone tratte in salvo

Potrebbero essere almeno 30 le persone morte al largo della costa di Binangonan, nel nord delle Filippine, dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano si è capovolta a causa dei forti venti causati dal passaggio del tifone 'Doksuri'. Le vittime già accertate e recuperate dalle acque sarebbero circa 20, ma le autorità locali non sono ancora state in grado di fornire il numero totale delle persone che si trovavano a bordo. I servizi di emergenza sono riusciti a soccorrere 40 persone, ma il bilancio dei morti rimane ancora provvisorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 (ora locale) di giovedì 27 luglio. La nave, che avrebbe dovuto raggiungere l'isola di Talim, si trovava a 45 miglia dalla costa di Binangonan quando si è capovolta. La nave, "MBCA Princess Aya", ha ottenuto il permesso di salpare dopo che è stata revocata l'allerta per il tifone "Doksuri", che oggi si è allontanato dalle Filippine dopo aver lasciato sette morti e migliaia di sfollati, diretto a sud e ad est della Cina. Secondo una prima ricostruzione, la braca sarebbe stata colpita dal forte vento: i passeggeri, in preda al panico, si sarebbero raggruppato a babordo, provocando il ribaltamento dell'imbarcazione, avvenuto non molto lontano dalla costa.

Continua a leggere su Today.it...