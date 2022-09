Barca si scontra con una balena e si ribalta: cinque morti

Una barca che trasportava undici persone si è capovolta al largo di Goose Bay a Kaik?ura, in Nuova Zelanda, dopo essersi scontrata con una balena. Il bilancio aggiornato dai media locali parla di almeno cinque vittime. Secondo quanto rivelato da Craig Mackle, il sindaco della cittadina, a bordo, c'era un gruppo di donne di età superiore ai 50 anni. Il veloce intervento in mare della polizia ha evitato che il bilancio fosse ancora più drammatico: sei le persone che sono state soccorse e tratte in salvo.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto anche diversi elicotteri, il primo pilota arrivato sul posto, intervistato dai media neozelandesi, ha raccontato di essersi trovato davanti ad una scena da incubo: "Una cosa terribile, all'inizio non vedevo nessuno in acqua". Poi le sei persone sopravvissute all'impatto sono state individuate e portate a riva.

La barca era stata noleggiata dal gruppo per un'escursione nella zona, nota proprio per l'osservazione delle balene. La polizia neozelandese ha evidenziato che il rovesciamento della barca è stato causato da una "collisione", senza aggiungere altri dettagli, mentre sindaco di Kaikoura, Craig Mackle, ha parlato esplicitamente di uno scontro con una balena.