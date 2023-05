Barcone si capovolge in acqua: strage di turisti

Tragedia nello stato del Kerala meridionale, in India: un'imbarcazione piena di turisti si è capovolta nei pressi della città di Tanur, causando la morte di decine di persone. Il bilancio è drammatico e potrebbe peggiorare nelle prossime ore: secondo i media locali, al momento le vittime confermate sono 21, tra cui diversi bambini. Ci sono ancora persone disperse, mentre sono ancora in corso le operazioni per tirare fuori la barca dalle acque fangose.

Secondo quanto riportato dalla BBC, la barca trasportava circa 50 persone, il doppio della sua capacità, quando si è ribaltata durante la notte. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze su Twitter, dicendo di essere "addolorato per la perdita di vite umane".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molti passeggeri sono rimasti intrappolati sotto la barca e l'oscurità ha frenato i soccorsi, secondo i media locali. Le vittime includevano donne e bambini in vacanza scolastica. Almeno quattro persone, che sono state portate in ospedale, sono in condizioni critiche, ha detto il ministro dello sport e della pesca del Kerala V Abdurahiman. Molti dei passeggeri non indossavano giubbotti di salvataggio al momento dell'incidente.