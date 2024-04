Papà eroe perde la vita per salvare il figlio dall'incendio di casa: il piccolo muore due giorni dopo

Nonostante la sua abitazione fosse avvolta dalle fiamme, non ci ha pensato due volte, è tornato dentro quell'inferno per salvare il figlio di quattro anni. Un gesto eroico che, purtroppo, è risultato vano. Il 45enne Barry Mason è morto nel disperato tentativo di portare in salvo il bimbo, che a sua volta è deceduto in ospedale dopo due giorni a causa delle gravi ferite riportate nel rogo. È successo a Wigan, nel Regno Unito: il bimbo aveva ustioni sull'86% del corpo ed era stato messo in coma indotto ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici, il piccolo non ce l'ha fatta: nella mattina di martedì 16 aprile i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Come raccontano i media britannici, l'incendio nell'abitazione della famiglia Mason è scoppiato domenica notte: i vicini di casa, svegliati dalle urla terrorizzate di Barry e della moglie, hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina della villetta, per poi avvolgere tutta l'abitazione. Barry, dopo essersi accorto che il bambino era rimasto all'interno dell'edificio, è tornato tra le fiamme per salvarlo. Un gesto che è costato la vita al 45enne, che sperava almeno di aver tratto in salvo il piccolo Ethan. "Questo è un incidente devastante - ha dichiarato l'ispettore Lee Gridley, del distretto di Wigan -. Tutti i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di questo bimbo, che aveva tutta la vita davanti a sé".

La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente: dalle prime analisi non sembra ci siano circostanze sospette, ma serviranno ulteriori rilievi per stabilire con precisione l'origine del rogo. Nel frattempo la famiglia ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le spese funebri. "Abbiamo tutti il cuore spezzato - ha scritto sui social Jessica, la zia del piccolo Ethan -. Mia sorella e i suoi figli hanno perso tutto. Mio nipote non ha voluto lasciare il papà da solo".