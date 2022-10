La barzelletta di Putin sui termosifoni spenti

Il presidente russo Vladimir Putin ha raccontato una barzelletta sugli occidentali con i caloriferi spenti. "Me l'ha raccontata un amico dalla Germania" ha esordito al forum Valdai. "Papà come mai fa così freddo?" "Perché i russi hanno aggredito l'Ucraina". "E noi cosa abbiamo fatto?" chiede il bambino. "Noi abbiamo messo le sanzioni ai russi". "Perché?" chiede allora il bimbo. "Perché stessero male". E allora il bambino: "Quindi noi siamo russi".

Oggi è il 247esimo giorno di guerra in Ucraina. Il discorso che ieri il presidente russo ha pronunciato al principale forum di dialogo nel Paese è stato dedicato alla presunta "fine dell'egemonia dell'Occidente". L'Occidente per Putin è "a un passo dallo sterminio di chi non piace. I nazisti hanno bruciato i libri, e in Occidente ora hanno censurato Dostoyevsky e Tchaikovsky" sono state le sue parole. "Le proposte della Russia per costruire la sicurezza collettiva sono state negate, buttate via. Non possiamo fare finta di niente, chi semina vento raccoglie tempesta", ha aggiunto. "Nessuno è stato o sarà in grado di distruggere la Russia o di cancellarla dalle mappe geopolitiche". La Russia difende il suo "diritto di esistere" a dispetto dell'Occidente.

Putin ha raccomandato agli Stati Uniti di inviare segnali a Kiev per risolvere pacificamente le questioni. Lo riporta la Tass citando l'intervento del presidente russo alla conferenza. Le parole di Vladimir Putin "non hanno indicato un cambio nei suoi obiettivi strategici, anche in Ucraina", secondo la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è poi detto scettico nei confronti delle rassicurazioni del presidente russo Vladimir Putin sulla prospettiva di un impiego di un'arma nucleare in Ucraina. "Se non ha intenzione di usarla, perché continua a parlarne? Perché sta parlando della capacità di usare un'arma nucleare tattica?" ha detto Biden in un'intervista a NewsNation. "Ha un modo molto pericoloso di affrontare l'argomento" ha detto il presidente Usa.

Zelensky: "Il male inizia sempre allo stesso modo"

"Il male inizia sempre allo stesso modo. Gli invasori che si definiscono liberatori. L'invasione di un esercito viene chiamata autodifesa. Come ottant'anni fa, gli ucraini si battono per la difesa della loro patria. E il piano di una guerra lampo da parte del nemico diventa un fallimento". Questo uno dei passaggi dell'ultimo discorso del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenski, diffuso su Telegram. "Il male inizia sempre nello stesso modo - dice Zelensky - Uccide i civili, assicurando di colpire solo obiettivi militari. Organizza blocchi e campi di filtraggio. E Syrets diventa Olenivka. Distrugge città e villaggi. E Koryukivka diventa Bucha. Ma prima o poi i crimini di guerra vengono a galla. La reazione del mondo diventa dolorosa. La politica di pacificazione diventa una dura contromisura".

"Il male - ripete il presidente ucraino - finisce sempre allo stesso modo. L'occupante capitola. L'invasore diventa un fuggitivo. I criminali di guerra diventano imputati, l'aggressione diventa una condanna. La distruzione diventa riparazione. Le attrezzature nemiche diventano mostre museali. Le imprese dei nonni diventano le vittorie dei nipoti. Il giorno della liberazione dell'Ucraina dai nazisti, nel 247° giorno della nostra lotta, diventa un simbolo: il risultato della nostra lotta diventa definitivamente la liberazione della nostra Ucraina. Il territorio conquistato diventa libero. In passato è sempre stato così e lo sarà sicuramente in futuro. Nel futuro di Kherson, Donbas, Luhansk, Crimea". "Perché la nostra terra - conclude Zelensky - diventa sempre libera. La resistenza diventa orgoglio. La lotta diventa vittoria. E l'Ucraina diventa unita!".