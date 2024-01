Il paracadute non si apre, base jumper muore dopo un volo di 29 piani

Nathy Odinson, base jumper molto noto sui social per le sue acrobazie in giro per il mondo, è morto dopo aver tentato l'ultima impresa. Aveva deciso di lanciarsi dal 29esimo piano di un edificio nella località costiera di Pattaya, in Thailandia, ma il suo paracadute non si è aperto e il 33enne è morto sul colpo.

La tragedia si è consumata nella serata del 27 gennaio. L'allarme è scattato intorno alle 19.30, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, per Odinson non c'era ormai più nulla da fare. Accanto a lui è stato trovato il paracadute, che non era completamente aperto. Secondo quanto ricostruito, nella sua caduta il giovane avrebbe colpito prima un albero, per poi schiantarsi violentemente al suolo.

Gli ultimi attimi del base jumper

"Ho sentito il rumore dell'albero e ho pensato che fosse un ramo caduto che colpiva il suolo. Poi una donna ha urlato, così mi sono avvicinato e ho capito che si trattava di una persona", ha raccontato un uomo del posto ai media britannici. Visionando i filmati delle telecamere dell'edificio si vede il base jumper gironzolare nei pressi del palazzo per poi intrufolarsi al suo interno in compagnia dell'amico che ha effettuato l'ultimo video.

The last moments of Nathy Odinson before he took the fatal jump In Thailand.



More on the story 👇https://t.co/tkc70RwE98 pic.twitter.com/sgQRd7creO — Thunder26 (@Thunder261) January 28, 2024

Il fratello di Odinson, citato dal Guardian, ha riferito che dal filmato si vede il suo mini paracadute da pilota impigliato nell'imbracatura, il che significa che non c'era "alcuna possibilità" che si sarebbe aperto.

"Il paracadute che la vittima ha usato per lanciarsi non funzionava correttamente e non era centrato come previsto", ha affermato al Daily Mirror il tenente di polizia Kamolporn Nadee, incaricato delle indagini. "L'amico che ha registrato il video è stato interrogato e il filmato è stato analizzato come prova. Gli agenti della scientifica stanno indagando ulteriormente sul caso esaminando il paracadute", ha aggiunto.