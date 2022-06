La base navale segreta che preoccupa gli Usa

La vigilia della posa della prima pietra della più grande base navale della Cambogia è stata costellata da polemiche e accuse. Perché a dare il via ai lavori è la Cina, che entra nei cantieri della struttura portuale di Ream grazie a un recente accordo con il governo cambogiano. L’intesa è stata raggiunta durante la cerimonia inaugurale dello scorso 8 giugno, a cui hanno partecipato gli alti funzionari dell’esercito e della difesa cambogiani, nonché l’ambasciatore cinese in Cambogia, Wang Wentian.

Tra strette di mano e sorrisi a favore di telecamera, Pechino e Phnom Penh hanno cementato un “ferrea cooperazione” che spaventa gli Stati Uniti e l’Australia. Le indiscrezioni che circolavano da tempo hanno trovato conferma solo qualche ora fa: la Cina aiuterà la Cambogia a espandere e potenziare la base navale di Ream, che si trova sulla costa meridionale della Cambogia di fronte al Golfo di Thailandia.

Le origini della polemica

Perché tanta polemica? La scorsa settimana, un funzionario di Pechino ha confermato alla testata statunitense Washington Post che una porzione della base di Ream sarà utilizzate dai militari cinesi, negando però un uso esclusivo della struttura. La rappresentanza diplomatica cambogiana a Washington ha negato le rivelazioni, evidenziando come la Costituzione cambogiana non permetta alcuna presenza militare straniera sul suolo del Paese del sudest asiatico.

L’accordo, di cui non si conosce l’importo della somma, prevede che nei prossimi due anni le aziende cinesi e gli esperti tecnici dell’esercito cinese costruiranno e rinnoveranno una serie di strutture del porto, tra cui un’officina di manutenzione delle barche, due moli, un bacino di carenaggio, uno scalo di alaggio e un dragaggio di sabbia per l’attracco delle navi più grandi.

Gli Stati Uniti e l’Australia non sono però preoccupati per il coinvolgimento della Cina nei lavori di costruzione della base navale cambogiana, quanto per l’uso “esclusivo” della base navale riservato alla marina cinese.

Le smentite di Cina e Cambogia

Pechino e Phnom Penh minimizzano le preoccupazioni dei funzionari statunitensi e negano con forza la nascita di un avamposto navale cinese nel Golfo di Thailandia, vicino allo Stretto di Malacca, cruciale corridoio navale globale. La base “non rappresenterà una minaccia per nessuno”, è la sintesi del pensiero del ministro della Difesa cambogiano Tea Banh, che ha precisato come il sito miri “a rafforzare la capacità della marina cambogiana di mantenere l’integrità territoriale marittima e di combattere la criminalità marittima”.

Si tratta quindi dell’ennesima smentita di Cina e Cambogia utile ad allontanare il sospetto degli Stati Uniti, secondo cui Pechino utilizzerà Ream come base militare per rafforzare il suo accesso al conteso Mar Cinese Meridionale e per espandere il suo peso nella regione dell’Indo-pacifico.

Gli Usa non sono d’accordo

Washington, che ricorda come la Cina abbia da tempo una base navale a Gibuti, in Africa, ritiene che Pechino stia portando avanti una strategia per costruire una rete di strutture militari in tutto il mondo, con lo scopo di rafforzare il suo ruolo di superpotenza.

Gli Usa da tempo accusano la Cambogia di non essere stata trasparente sulle attività condotte dalle forze armate della Cina nella base di Ream. Secondo Washington, lo scorso anno il governo di Phnom Penh avrebbe distrutto una struttura finanziata dagli Stati Uniti e rifiutato diversi progetti nella base navale di Ream, per lasciare maggiore spazio d’azione alla Cina.

I legami tra Cambogia e gli Stati Uniti hanno subito una battuta d’arresto da quando Washington ha accusato il primo ministro cambogiano Hun Sen di aver impresso una deriva autocratica al paese per perseguire l’opposizione e detenere il potere.

La Cambogia non sembra tuttavia soffrire l’allontanamento degli Stati Uniti e, anzi, trova il tempo di coltivare la relazione diplomatica con la Cina. Il ministro della Difesa cambogiano ha pubblicato sui social media una immagine che sigilla il rapporto bilaterale: un tuffo nelle acque cambogiane con l'ambasciatore cinese in Cambogia. Proprio a pochi chilometri da dove la Cina vedrà fiorire il suo primo avamposto militare nel sudest asiatico.