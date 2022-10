Perché la battaglia di Kherson è così importante

La Russia si prepara a difendere Kherson dalla controffensiva delle forze ucraine in quella che si annuncia come una delle battaglie più importanti dall'inizio della guerra. Oltre ad avere una forte valenza simbolica, la riconquista di Kherson da parte dell'Ucraina avrebbe conseguenze pesanti per le forze russe anche dal punto di vista strategico: la città, che prima della guerra contava circa 280mila abitanti, si trova infatti in prossimità dell'estuario del fiume Dnepr, nell'Ucraina meridionale, e se venisse riconquistata da Kiev costituirebbe un avamposto importante per riguadagnare terreno nell'omonimo oblast, snodo cruciale per i collegamenti con la Crimea occupata dai russi.

Kherson è stata la prima grande città ucraina conquistata dalle forze di Mosca che l'hanno occupata già all'inizio dello scorso marzo. Oltre ad essere una città dall'economica molto florida è anche l'unica capitale regionale a essere finita sotto il controllo della Russia. Non solo. Per Kiev Kherson potrebbe essere solo il primo ma fondamentale tassello per riconquistare tutta la regione che Mosca ha annesso al proprio territorio con un referendum.

Come ha spiegato al Time Mark Cancian, consulente del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank con sede a Washington, "circa 15.000-20.000 soldati russi sono di stanza a nord-ovest" del fiume Dnipr, e "un'offensiva di successo consentirebbe alle forze ucraine di ‘circondare' e 'isolare' i loro avversari".

Per tutti questi motivi la Russia non intende perdere la città senza combattere. Le autorità locali stanno evacuando i residenti sulla sponda orientale, ma Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ha affermato che non vi è alcun segno che le forze russe si stiano preparando ad abbandonare Kherson.

"Con Kherson è tutto chiaro. I russi si stanno rifornendo, rafforzando il loro gruppo lì", ha detto Arestovych in un video online. "Significa che nessuno si prepara a ritirarsi. Al contrario, la battaglia più pesante avrà luogo a Kherson".

Le autorità filo-russe hanno contato più di 70.000 persone evacuate nei giorni scorsi per tenerle lontane dall'escalation del conflitto in quest'area. I filorussi hanno ordinato agli abitanti di attraversare la riva sinistra del fiume Dnepr in previsione di un'offensiva militare da parte delle forze ucraine. Secondo l'Institute of Study of War, think tank con sede negli Stati Uniti, i continui movimenti di truppe e uomini segnalati nell'area "suggeriscono che l'esercito russo non si aspetta di tenere" la città di Kherson, "anche se intende combattere per questo".