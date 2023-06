Perché a Tokmak potrebbe iniziare la vera controffensiva dell'Ucraina

I vertici militari di Kiev continuano a evitare di chiamarla apertamente una controffensiva. Ma i "combattimenti attivi" che secondo le autorità russe stanno infuriando nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, sembrano essere l'inizio di un'azione volta a respingere le truppe di Mosca dai territori occupati nella prima fase della guerra. Il punto focale è la cosiddetta linea di Tokmak, importante nodo logistico per le forze russe e ultimo bastione prima delle città di Melitopol e Berdiansk, e del mar Nero.

Il ponte terrestre

Conquistare Tokmak, secondo diversi esperti militari, sarebbe una svolta per Kiev. E forse i leader ucraini aspettano proprio di portare a termine questa missione prima di dichiarare l'inizio ufficiale della controffensiva. Nelle ultime settimane l'Ucraina ha testato le posizioni russe lungo tutta la linea del fronte, da sud a est, una strategia che sembra mirare a mantenere la massima incertezza prima di tentare un assalto decisivo per riconquistare tutti i territori occupati dall'esercito di Vladimir Putin, compresa la Crimea annessa nel 2014.

Se è questa la strategia, allora Tokmak diventa l'ago della bilancia. Qui, Kiev può recidere questa sorta di "ponte terrestre" che collega la Russia con le province ucraine di Zaporizhzhia e Kherson, interrompendo le linee di rifornimento verso la penisola di Crimea attualmente sotto il controllo di Mosca. "Se l'Ucraina rompe il ponte terrestre che collega la Crimea con la Russia vera e propria, l'intera presenza di Mosca nella parte sud-orientale del fronte potrebbe crollare", ha affermato Konrad Muzyka, direttore di Rochan consulting, al Financial times.

Il fattore Kakhovka

Un video diffuso dal ministero della Difesa russo dimostrerebbe che a Tokmak l'Ucraina starebbe schierando il suo arsenale più importante. In particolare, sono stati avvistati i primi Leopard, i carri armati ottenuti dalla Germania al termine di un lungo braccio di ferro tra Kiev e Berlino. Tale presenza sarebbe un'ulteriore conferma delle intenzioni di Kiev di sfondare da questo lato del fronte. Un fronte che è stato letteralmente allagato in seguito alla distruzione della diga Kakhovka sul fiume Dnepr, avvenuta martedì scorso.

Il bombardamento della struttura è stato letto a occidente come un tentativo della Russia di frenare l'avanzata delle truppe ucraine, rendendo il terreno impraticabile. Ma Mikhail Barabanov, un esperto del Center for analysis of strategies and technologies, un think tank finanziato da Mosca, ha affermato che le inondazioni potrebbero essere al contrario un fattore positivo per l'avanzata di Kiev: "Le posizioni russe sulla sponda inferiore, quella 'russa', del Dnipro sono allagate e l'inondazione non durerà a lungo: tra sette e dieci giorni l'acqua si ritirerà e il Dnipro potrebbe diventare meno profondo rispetto a prima dell'esplosione. Aiuterà gli ucraini ad attraversarlo", sostiene Barabanov.