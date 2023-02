La Bbc smachera le persecuzioni anti islamiche e il governo indiano manda la polizia negli studi tv

Le autorità indiane hanno fatto irruzione negli uffici della BBC a New Delhi poche settimane dopo la messa in onda di un documentario critico nei confronti del primo ministro Narendra Modi. "C'è un'incursione negli uffici, stanno confiscando tutti i telefoni" spiegano dalla testata giornalistica messa in lockdown.

Il mese scorso l'emittente ha trasmesso un documentario in due parti in cui si sostiene che Modi, all'epoca premier dello Stato del Gujarat, avesse ordinato alla polizia di chiudere un occhio sui disordini settari avvenuti nel 2002. Le violenze causarono almeno 1.000 morti, la maggior parte dei quali appartenenti alla minoranza musulmana del Paese.

Il governo indiano ha bloccato i video e i tweet che condividevano link al documentario subito dopo la sua pubblicazione, definendolo "propaganda ostile e spazzatura anti-India". Gruppi di studenti universitari hanno poi organizzato la visione del documentario, nonostante i divieti dei campus, per sfidare i tentativi del governo di bloccarne la messa in onda.