La BBC chiarisce: "Non è vero il video sulla strage della stazione Kramatorsk"

Un video falso per attribuire la responsabilità all'Ucraina degli attacchi missilistici a Kramatorsk. Su Twitter e su altri social network sta circolando in queste ore un falso filmato con un logo dell'emittente britannica BBC, per dimostrare che l'Ucraina è presumibilmente responsabile dell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk la scorsa settimana.

La BBC ha smentito l'attribuzione del video sui suoi canali social. "La BBC non ha pubblicato un video del genere, è un fake. Stiamo adottando misure per rimuovere questo contenuto dai social media. Invitiamo le persone a non condividere questo video e a pubblicare sui loro account solo contenuti ufficiali della BBC News (contrassegnata dalla spunta blu).