Arrivano i nuovi passaporti con gli eroi dei fumetti: da Tintin ai puffi

Un passaporto con gli eroi dei fumetti? Sì, è possibile, in Belgio. Da domani, infatti, sui passaporti belgi compariranno immagini delle avventure di Tintin o dei puffi, per celebrare i fumettisti di nazionalità belga Hergé e Peyo. In particolare, i documenti validi per l'espatrio conterranno le immagini di alcune delle strisce a fumetti più amate al mondo, comprese quelle di Lucky Luke, Blake e Mortimer.

I passaporti dal design originale saranno più sicuri

La notizia, alquanto curiosa, è stata data direttamente dalla ministra degli esteri di Bruxelles, Sophie Wilmès. L'intenzione è quella di omaggiare "uno dei gioielli della nostra cultura: le eroine e gli eroi delle strisce a fumetti". I nuovi passaporti dal design originale "sono anche più sicuri grazie alle nuove tecniche di protezione e personalizzazione", ha aggiunto la Wilmés ricordando che i passaporti sono "l'oggetto del desiderio dei contraffattori". Il costo dei documenti non verrà aumentato, assicura la ministra.