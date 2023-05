Continuano i combattimenti in Russia tra forze di Mosca e miliziani anti Putin

Sarebbero ancora in corso scontro sul territorio russo tra le forse di Vladimir Putin e miliziani russi ribelli che si sono schierati al fianco dell'Ucraina. Il governatore della regione di Belgorod, scossa da una recente incursione di gruppi armati provenienti dall'Ucraina, ha dichiarato che stanotte sono stati effettuati "numerosi" attacchi con i droni. "La notte non è stata proprio tranquilla. Ci sono stati molti attacchi di droni. La difesa antiaerea si è occupata di molti di essi", ha dichiarato Vyacheslav Gladkov su Telegram.

Il governatore ha spiegato detto che gli attacchi hanno danneggiato veicoli, case ed edifici pubblici nella regione, ma senza causare vittime. Secondo Vyacheslav Gladkov, nel distretto di Gravoron è stato colpito un gasdotto. "È in corso un piccolo incendio", ha affermato, aggiungendo che le autorità erano sul posto e che si stavano accertando le cause. Nove civili feriti durante l'incursione sono ancora in ospedale, tre dei quali in terapia intensiva, ha detto. Più di 550 civili fuggiti dal distretto di Gravoron a causa dei combattimenti si trovano attualmente in centri di accoglienza temporanea. "Non appena le forze di sicurezza finiranno di ripulire il territorio e daranno il loro consenso, spero che possiate tornare alle vostre case. Ieri era ancora pericoloso", ha detto Gladkov.

Ieri l'esercito russo aveva dichiarato di aver "schiacciato" il gruppo che il giorno prima aveva attaccato la regione con l'aviazione e l'artiglieria, la più spettacolare incursione in territorio russo dall'inizio del conflitto. Secondo le autorità russe, un civile è stato ucciso nel villaggio di Kozinka, una delle località attaccate, e una donna è morta per insufficienza cardiaca durante l'evacuazione. L'incursione è stata rivendicata da gruppi armati russi basati in Ucraina che vogliono rovesciare il Presidente russo Vladimir Putin. Si tratta della legione Libertà alla Russia e del Corpo Volontario Russo (Rdk). Nonostante le smentite di Mosca, i membri di queste unità hanno dichiarato che la loro campagna sta continuando e hanno negato le affermazioni russe secondo decine dei loro combattenti sarebbero stati uccisi.

Un video postato dal Rdk mostrava i combattenti a bordo di un veicolo blindato in quella che veniva definita una "piccola, ma già liberata parte della nostra patria". Un altro mostrava i combattenti mentre sparavano colpi di mortaio da un luogo che sostenevano essere all'interno della Russia. I combattimenti nell'oblast' di Belgorod sono iniziati lunedì. I russi hanno pubblicato video di elicotteri che lanciano razzi su una città, mentre i media ucraini hanno pubblicato video di droni che mostrano il fumo che si alzava da un villaggio dopo un bombardamento. Scene del genere sono diventate onnipresenti nelle città e nei paesi ucraini attaccati dalla Russia, ma sono rare sul lato russo del confine.

Il raid transfrontaliero è stato visto da alcuni come una potenziale operazione di "modellamento" volta a distogliere l'attenzione russa sul campo di battaglia prima di una prevista controffensiva ucraina. Sebbene l'Ucraina di Volodymyr Zelensky abbia negato qualsiasi legame con le unità, queste sono basate sul territorio ucraino e sembravano equipaggiate con veicoli militari di fabbricazione statunitense, tra cui Humvees e quelli che sembrano veicoli internazionali Maxxpro 1224 resistenti alle mine. Nel 2022 gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero consegnato diverse centinaia di questi veicoli all'esercito ucraino.

Gli Usa hanno preso le distanze dall'operazione, respingendo le accuse di Mosca di averla sostenuta. Un portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, si è detto "scettico" durante un briefing con la stampa sulle notizie circolate secondo cui nell'operazione sarebbero state utilizzate armi fornite dagli Stati Uniti, ribadendo di non avere "incoraggiato o consentito attacchi all'interno del territorio russo", e aggiungendo che "spetta all'Ucraina decidere come condurre questa guerra".

Anche Kiev ha assicurato di non avere un collegamento diretto con gli attacchi, ma ha avvertito che potrebbero ripetersi in altre zone della Russia a causa "del numero di cittadini russi contrari al regime" rispetto all'invasione ucraina. A dichiararlo è stato Oleksyi Danilov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraina. "Briansk, Kursk, Voronezh ed altre regioni non possono essere al sicuro se si tiene conto del numero di cittadini russi che si oppone al regime e che potrebbe dar vita a proteste in qualunque parte della Russia", ha aggiunto Danilov, citato dall'Unian.

