Netanyahu operato di ernia, Levin premier ad interim

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico all'ernia. Lo rende noto l'ufficio del capo del governo che ha annunciato una conferenza stampa del premier prima dell'operazione. L'intervento avverrà in anestesia generale, e il ministro della Giustizia Yariv Levin assumerà la carica di capo del governo ad interim durante l'operazione. L'ernia è stata diagnosticata al 74enne premier israeliano durante un normale controllo di routine. L'ultima volta che Netanyahu era finito sotto i ferri risale allo scorso luglio, quando, dopo un malore, subì un intervento al cuore in cui gli fu impiantato un pacemaker.

Non si ferma la protesta contro il premier israeliano

I problemi di salute del premier israeliano non fermano le manifestazioni che ormai da mesi infiammano le piazze del Paese. In serata, a Gerusalemme, partirà una protesta di quattro giorni contro il governo, alla quale parteciperanno per la prima volta anche le famiglie degli ostaggi rapiti da Hamas nella Striscia di Gaza. I manifestanti chiedono alla classe politica un accordo sulla liberazione dei prigionieri e la convocazione di nuove elezioni.

La situazione a Gaza

Nel frattempo, nella Striscia di Gaza continua a salire il bilancio celle vittime degli attacchi israeliani. Secondo il ministero della Salute, gestito da Hamas, i morti dall’inizio della guerra sarebbero 32.782. Il bilancio comprende almeno 77 morti delle ultime 24 ore e conta 75.298 persone che sono state ferite. I ministri degli Esteri di Egitto,Giordania e Francia hanno rivolto dal Cairo un appello per un "cessate il fuoco immediato e permanente" nella Striscia di Gaza e per il rilascio di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Lo riporta l'emittente al-Jazeera. Al Cairo riprendono oggi i negoziati per arrivare a un accordo.

La denuncia del Libano per l'attacco agli osservatori Unifil

Sempre in queste ore, il ministero degli Esteri libanese ha annunciato che presenterà una denuncia "urgente" al Consiglio di sicurezza dell'Onu per l'attacco, attribuito all'esercito israeliano, sferrato contro un gruppo di osservatori internazionali dell'Unifil. Si tratta di una violazione del "diritto internazionale e umanitario", ha tuonato il governo di Beirut. Nell'attacco sono rimasti feriti una cilena, un norvegese, un australiano e un traduttore libanese.