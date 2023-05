Attacco in una scuola, due bambine accoltellate

Due bambini sono stati feriti in modo grave da un uomo che ha condotto un attacco con il coltello in una scuola di Berlino. Lo rende noto la polizia tedesca, precisando che un bambino è in condizioni critiche. Dopo l'attacco, avvenuto verso le tre del pomeriggio, l'uomo ha aspettato la polizia nella scuola ed è stato arrestato. La scuola è stata evacuata e l'intera zona chiusa al pubblico dalla polizia.

Che cosa è successo nell'attacco della scuola a Berlino

Le vittime dell'attacco sarebbero due bambine di 7 e 8 anni. Una di loro sarebbe in pericolo di vita, mentre l'altra sarebbe ferita in modo serio. Lo riportano i quotidiani tedeschi Bild e Dpa. L'assalitore sarebbe una persona di 39 anni con problemi di salute mentale, che ha aspettato le forze dell'ordine dopo l'attacco. L'autore non avrebbe alcun legame con le vittime. L'arma del crimine sarebbe stata già trovata.

L'attacco è avvenuto intorno alle 15 nel cortile della scuola Evangelica del quartiere dii Neukoelln, dove si sta svolgendo ora un'ampia operazione di polizia. Le bambine sono state portate in ospedale in elicottero.

