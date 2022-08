Deposito di munizioni esplode e il bosco dentro la città prende fuoco: le immagini

Un deposito di munizioni è esploso causando un imponente incendio nel bosco Grunewald a Berlino, nel quartiere Zehlendorf, a Sud-Ovest. Il pericolo di altre esplosioni e i detriti hanno impedito ai duecentocinquanta vigili del fuoco sul posto di spegnere del tutto il rogo, che si è esteso su una superficie di circa un ettaro e mezzo. Il periodo di caldo torrido e siccità che sta vivendo Berlino non sta aiutando: il bosco è pieno di vegetazione secca che funge da combustibile per l'incendio. La sindaca di Berlino Franziska Giffey ha visitato il sito e ha definito l'incendio "un evento unico nella storia del dopoguerra della città". Le immagini delle esplosioni nel video e gli aggiornamenti dai vigili del fuoco coinvolti.

Cosa sta succedendo a Berlino nel bosco Grunewald

Il portavoce dei vigili del fuoco di Berlino, James Klein, ha spiegato a Die Welt cosa sta accadendo nel bosco Grunewald: "Quello che abbiamo qui è un sito di munizioni - ha detto il capo dei vigili del fuoco - Quindi vengono immagazzinati ordigni e anche fuochi d'artificio e altri oggetti che possono anche esplodere. Ci sono diversi oggetti immagazzinati lì, quindi possono esserci esplosioni".

Fortunatamente le case non sono state direttamente minacciate dall'incendio, anche se i i vigili del fuoco hanno avvertito che le condizioni di siccità e il caldo eccezionale previste potrebbero favorire la propagazione dell'incendio.

"La foresta è secca come le ossa", ha detto Jan Thomsen, portavoce del Dipartimento per l'ambiente del comune di Berlino. Il responsabile dei vigili del fuoco ha spiegato che i suoi uomini hanno formato un anello intorno alla zona di dell'incendio in modo da circoscriverlo e bloccarlo, per contenere i danni a una sola zona del bosco.

In più, un carro armato della Bundeswehr, l'esercito tedesco, sta tracciando delle linee tagliafuoco per delimitare l'incendio. Nella zona rossa, ancora inaccessibile per i vigili del fuoco, è stato inviato un robot speciale con telecamere per la ricognizione della situazione.