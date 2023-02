Biden attacca Putin da Varsavia: "La Russia non vincerà"

Piazza gremita per l'intervento del presidente Usa Joe Biden a Varsavia, in Polonia. Migliaia di persone hanno riempito la zona antistante il palazzo presidenziale nella capitale polacca, dove Biden ha tenuto il suo discorso sul primo anniversario della guerra in Ucraina, in una cornice di bandiere americane, polacche e ucraine. Le parole dell'inquilino della Casa Bianca, trasmesse in diretta da tutte le principali televisioni del Paese, sono state un duro attacco per la Russia. "Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev, ma Kiev resiste con forza e soprattutto continua a essere libera", ha detto il presidente Usa parlando al fianco del presidente polacco Andrzej Duda che, prima dell'intervento di Biden, ha invitato a mostrare "a mostrare solidarietà all'Ucraina", dando assistenza militare agli ucraini, perché "abbiano armi per poter combattere, non possiamo lasciare che la situazione resti così con la Russia, è già stato versato troppo sangue".

Al centro dell'intervento di Biden, la dura condanna a Mosca, rea - riprendendo le parole del presidente Usa - di aver dato inizio al conflitto in Ucraina il 24 febbraio 2022, smentendo le affermazioni del presidente russo Putin che oggi 21 febbraio alla Duma ha attribuito l'inizio della guerra all'Occidente. Kiev rappresenta così il valore della democrazia, che deve esser difeso a "ogni costo", sentenzia il presidente statunitense, grazie al sostegno della Nato. "Il sostegno a Kiev è solido come una roccia, e difendere ogni centimetro del territorio della Nato è un impegno sacro, ogni attacco contro uno di noi è un attacco a tutti": lo ha detto Joe Biden parlando dal Castello di Varsavia menzionando l'articolo 5 della Nato e mettendo così in guardia Putin. Sull'articolo 5 del trattato Nato, il presidente Usa ha fatto presente che "un attacco contro uno è un attacco contro tutti". E poi annuncia un nuovo vertice nel 2024 negli Stati Uniti in occasione del 75esimo anniversario della nascita dell'Alleanza Atlantica.

"Un dittatore vuole ricostruire un impero ma non sarà mai in grado di farlo. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia", ha poi affermato Biden, che ha mandato un messaggio diretto al leader del Cremlino: "Putin dubita ancora della nostra capacità di resistere, ma noi non ci stancheremo mai". L'Ucraina, ha sentenziato il presidente Usa, non sarà mai sconfitta dalla Russia. Mosca, accusata ufficialmente da Washington di aver commesso crimini contro l'umanità "senza vergogna", finirà presto nel mirino di nuove sanzioni degli Usa e dei suoi alleati già da questa settimana.