Nuova caduta per il presidente Usa Joe Biden durante un evento pubblico. Il capo della Casa bianca è inciampato sul palco durante una cerimonia all'Accademia dell'Aeronautica, cadendo sulle ginocchia per poi essere aiutato a rialzarsi dai presenti. Per fortuna, Biden non ha riportato danni ed è rimasto in piedi fino al termine della cerimonia.