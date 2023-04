Biden si ricandida alla presidenza degli Stati Uniti

Joe Biden si ricandida alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024. La notizia circolava già da mesi, ma si aspettava la conferma ufficiale del presidente in carica, arrivata oggi. Biden ha lanciato formalmente la sua campagna di rielezione con un annuncio video su Twitter. La campagna del 2024 si svolgerà in un'era di estrema polarizzazione politica e con una fetta di elettorato incerta. A 80 anni d'età, Biden è già il presidente più anziano che gli Stati Uniti abbiano mai avuto: 81 anni a novembre, cercherà un secondo mandato nel 2024.

"Ogni generazione ha un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia. Difendere le libertà fondamentali. Credo che questo sia il nostro", ha scritto Biden. Il presidente ha chiesto agli elettori di concedergli più tempo per "finire il lavoro" che ha iniziato quando ha prestato giuramento. L'annuncio è arrivato a quattro anni dalla sua candidatura alla presidenza nel 2019, quando promise di risanare "l'anima della nazione".

Biden ha annunciato la sua ricandidatura in un video in sui scandisce il suo messaggio mentre scorrono le immagini dell'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 e delle proteste presso la Corte Suprema a difesa del diritto di aborto. "Quando ho corso per la presidenza quattro anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell'America. Lo è ancora", dice Biden nel video. "La domanda che ci troviamo ad affrontare - aggiunge - è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione".

La democratica Kamala Harris, prima donna a ricoprire l'incarico di vicepresidente degli Stati Uniti, è in corsa per la rielezione alla vicepresidenza, in ticket con il presidente Joe Biden. Il presidente, come rivelato da persone a lui vicine, annuncerà nelle prossime ore i responsabili della sua campagna, alla cui guida è stata scelta Julie Chavez Rodriguez, tra i principali consiglieri della Casa Bianca e già vice campaign manager del ticket Biden-Harris alle precedenti elezioni. Suo vice sarà Quentin Fulks, responsabile della campagna del senatore Raphael G. Warnock in Georgia lo scorso anno. È la prima volta che un presidente in carica sceglie una latina e un afroamericano per condurre la sua campagna.

Biden si ricandida: il video dell'annuncio su Twitter