Biden contro Trump nel 2024: il presidente è pronto a ricandidarsi

"Prevedo di partecipare ad almeno altre due o tre Easter Egg Roll, forse anche cinque"" ha dichiarato oggi il presidente americano Joe Biden nel corso di un evento alla Casa Bianca. Al fianco della First Lady per la Egg Roll, il gioco della 'corsa' delle uova che si svolge a Pasqua, il presidente ha chiosato: "Prevedo di correre (per la Casa Bianca) nel 2024 ma non sono ancora pronto ad annunciarlo". La conferma ufficiale potrebbe arrivare in estate o all’inizio dell’autunno.

Biden (80 anni) si ritroverà ad affrontare il suo 'nemico' politico Donald Trump (76 anni), al momento impegnato con problemi legali di non poco conto. La settimana scorsa abbiamo assistito al primo arresto di un ex presidente americano per il caso dei presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Al tycoon il giudice Juan Merchan ha contestato trentaquattro capi d'accusa, tutti "reati non marginali, anche se non gravi", punibili nello Stato di New York per un massimo di quattro anni.

E intanto dopo la tanto chiacchierata 'assenza' della moglie Melania in un momento così delicato per Trump, i due sono ricomparsi in pubblico per il pranzo di Pasqua a Mar-a-Lago, per sfatare le voci di una possibile rottura o addirittura di un divorzio. Nel frattempo i legali dell’ex presidente puntano sull’archiviazione del caso prima di arrivare al processo. L'avvocato dell'ex presidente Jim Trusty ha spiegato che "ci saranno mozioni molto forti basate sulle fragilità legali di questo caso". "Il presidente è sconvolto da questa situazione per come è stato preso di mira e questa è davvero la chiave – ha aggiunto l’avvocato -. È un brutto momento per questo paese".

