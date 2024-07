Il sondaggio dello staff di Biden ai donatori: "Accettereste Kamala Harris come candidata?"

Lo staff della campagna elettorale di Joe Biden ha lanciato via sms un sondaggio flash rivolto ai donatori democratici in cui chiede di valutare la possibile candidatura dell'attuale vicepresidente, Kamala Harris: "Accetteresti Kamala Harris come candidata Democratica?", il testo del messaggio arrivato via telefono. I donatori avranno tempo fino a mezzanotte per rispondere.

Nel frattempo, il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, non ha offerto al presidente il suo appoggio. La notizia è stata riportata dalla Cnn e non è stata confermata ufficialmente. La fonte dell'emittente è una persona a conoscenza dell'incontro tra Biden e Jeffries. Quest'ultimo non avrebbe "intenzionalmente" offerto alcun sostegno al presidente, in corsa per le elezioni presidenziali. Non è chiaro se Biden abbia chiesto direttamente a Jeffries il suo appoggio, ma la sua candidatura è sempre più incerta.

Finanziatori di Biden congelano 90 milioni di dollari in donazioni

Alcuni finanziatori del Partito Democratico si preparano a trattenere circa 90 milioni di dollari destinati a un comitato di azione politica (Pac) a favore di Joe Biden, Future Forward, a causa dei timori sulla tenuta della candidatura del presidente, in corsa per la rielezione contro Donald Trump.

Come riporta il New York Times, la decisione è arrivata dopo la performance "disastrosa" del presidente nel dibattito con Trum, mentre la lista degli esponenti Democratici che chiedono al presidente di ritirarsi si allunga. Un consigliere di Future Forward ha detto al quotidiano che si aspetta che i finanziamenti tornino ad affluire, una volta che si sarà risolta l'incertezza sul candidato.

La responsabile della campagna elettorale di Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, in una telefonata col suo staff ha ammesso che le settimane dopo il dibattito con Donald Trump sono state dure ma, nella sua visione, il presidente può ancora vincere. I dati dei sondaggi sia esterni che interni confermano ancora che Biden può sconfiggere Donald Trump.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che continuerà la sua campagna di rielezione durante una rara conferenza stampa in solitaria giovedì, respingendo le preoccupazioni sulla sua salute e promettendo di "continuare ad andare avanti", nonostante un crescente elenco di funzionari democratici che gli chiedono di farsi da parte.