Gaffe a raffica di Biden: chiama Zelensky "Putin" e Kamala Harris "Trump"

Nuove gaffe per il presidente in carica Joe Biden al termine del vertice Nato a Washington. "E ora vi presento il presidente dell'Ucraina, che non so dirvi se abbia più coraggio o determinazione. Presidente Putin". Il gelo scende per lunghi istanti nella sala e Volodymyr Zelenskyj, due passi indietro, appare visibilmente in imbarazzo. Per l'entità di un lapsus simile, il tutto viene ripreso piuttosto bene. Biden si accorge subito dell'errore e si corregge: "Non Putin, Putin è quello che lui batterà. Presidente Zelensky". "Io sono meglio di lui", ha detto il presidente dell'Ucraina, con un sorriso, prendendo il microfono.

Quello di Biden è l'ultimo di una serie di strafalcioni che continuano a generare forti dubbi sulle sue condizioni di salute e richieste - perfino da Hollywood - affinché faccia un passo indietro nella corsa alla Casa Bianca. Una gaffe che rischia davvero di non essere dimenticata dopo la prestazione traballante andata in onda nel primo confronto tv con Trump, e che nel corso della serata di ieri, 11 luglio, non era nemmeno l'ultima.

Poco dopo inizia la conferenza stampa con i giornalisti. L'81enne candidato repubblicano parla di politica estera e continua a mostrarsi determinato nell'ottenere un secondo mandato: "Sono il candidato più qualificato per fare il presidente e l'unico in grado di battere Donald Trump", afferma. Poco dopo, però, una nuova gaffe. Senza accorgersene, Biden chiama Kamala Harris "vicepresidente Trump", che sui social non ha perso l'occasione: "Bel lavoro, Joe!".

"La so la differenza. Una era procuratrice, l’altro è un criminale", ha risposto Biden. Ma sarà sufficiente per far dimenticare anche solo agli elettori americani quanto andato in scena?