Kamala Harris è la probabile anti-Trump, ma la certezza non c'è: ecco perché

La corsa di Biden alla Casa Bianca si ferma così. Il presidente Usa ha deciso di rinunciare alla sua candidatura alle elezioni 2024, dando il suo endorsement a Kamala Harris, la vice presidente democratica che, a questo punto, diventa il primo vero nome per una candidatura "forte" da opporre a Donald Trump. "È la cosa migliore per il Paese e il partito", ha detto Biden, ma nonostante le sue parole, il passaggio di testimone non è così scontata, anzi.

Biden si ritira, cosa succede adesso

La decisione dell'81enne di ritirarsi, dovuta soprattutto alle sue condizioni di salute e alle diverse gaffe pubbliche, ha di fatto aperto la strada ad una 'open convention', cioè una convention che il 19 agosto prossimo a Chicago si aprirà senza il candidato già prescelto nelle primarie. In uno scenario del genere, altri candidati democratici potrebbero proporsi con Kamala Harris, con la scelta finale che spetterà al voto dei delegati.

Bisogna comunque ricordare che i delegati non solo sono stati eletti in quota Biden ma sono stati anche selezionati dalla sua campagna. Quindi per avere una maggioranza di delegati che scelga un candidato diverso da Harris ci dovrebbe essere un massiccio numero di defezioni da parte dei supporter di Biden. In teoria comunque secondo le regole del partito democratico i delegati eletti per Biden non hanno nessun obbligo di appoggiare il successore da lui indicato. Inoltre, bisogna considerare anche un altro gruppo di delegati, i cosiddetti 'super delegati', circa 700 leader del partito e funzionari eletti che diventano autonomamente delegati. Loro hanno maggiore libertà di voto - solitamente possono partecipare solo dalla seconda chiamata - ma non è ancora chiaro se in questa convention senza precedenti si seguiranno altre regole, diciamo di emergenza.

Non solo Kamala Harris, chi può candidarsi

Quindi, chi potrebbe contendere la candidatura a Kamala Harris? Tecnicamente per candidarsi alla nomination in una open convention, i candidati devono presentare almeno 300, ma non più di 600, firme di delegati. Ogni candidato può firmare una sola petizione di un candidati. Inoltre un candidato non può ottenere il sostegno di più di 50 delegati di un determinato Stato. Essendoci 4.700 delegati, secondo queste regole, il numero dei possibili candidati potrebbe arrivare a un massimo di 15. Uno scenario a dir poco da incubo, che i democratici cercheranno sicuramente di evitare in ogni modo.

La questione dei fondi

Infine c'è la questione di fondi elettorali: alla fine di giugno la campagna di Biden aveva 96 milioni nelle sue casse, staff e uffici elettorali in tutto il Paese. Ora a chi andrà questa massiccia infrastruttura? Domanda difficile a cui rispondere. Infatti, non esistono precedenti simili nell'era delle campagne elettorali miliardarie: non si era mai visto un candidato abbandonare in corsa, soprattutto a pochi mesi dal voto. Questo potrebbe essere un motivo a favore di Harris, se fosse lei la nuova candidata, sarebbe logisticamente più facile per lei prendere il controllo dei fondi e della macchina elettorale, dal momento che i soldi ed il resto sono intitolati alla campagna Biden-Harris.