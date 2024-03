Biden legato mani e piedi, il video choc pubblicato da Trump

La corsa alla Casa Bianca è ormai entrata nel vivo e Donald Trump torna a far parlare di sé per i suoi eccessi. Nei giorni scorsi, il tycoon era stato criticato per aver essersi messo a vendere delle Bibbie a 59 dollari al pezzo (circa 55 euro) con lo scopo di risanare le casse del Partito Repubblicano martoriate dalle spese legali necessarie per difenderlo dalle numerose cause a suo carico.

Questa volta, a scatenare le critiche, un video pubblicato sui social nel quale si vede il portellone di un pickup sul quale campeggia la scritta "Trump 2024" in cui compare una bandiera americana e l'immagine del presidente Usa, Joe Biden, disteso su un fianco e legato con una corda mani piedi.

Lo staff di Biden: "Trump incita alla violenza"

"Trump incita regolarmente alla violenza politica - ha tuonato Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna Biden - ed è ora che la gente prenda questa cosa sul serio: basta chiedere agli agenti di polizia del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio". Per i sostenitori del presidente in carica, il video pubblicato da Trump è un'istigazione alla violenza che confermerebbe il suo spirito antidemocratico.

Parole rimandate al mittente da Steven Cheung, portavoce della campagna del tycoon: "Quella foto era sul retro di un pick-up che viaggiava lungo l'autostrada. I democratici e i pazzi non solo hanno invocato una spregevole violenza contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno effettivamente utilizzando come arma il sistema giudiziario contro di lui".

Trump di poco avanti nei sondaggi

I cittadini degli Stati Uniti torneranno a votare il prossimo 5 novembre per decidere se confermare Joe Biden o se riconsegnare il Paese nelle mani di Donald Trump. Secondo una media di tutti i sondaggi nazionali, elaborata da FinScience, fintech company del gruppo Datrix, al momento Trump sarebbe leggermente in vantaggio nell'indice di gradimento, con il 44,92 per cento contro il 44,69 per cento di Biden.

Un dato che però - spiegano gli stessi analisti - va preso con le dovute precauzioni, dato che nel sistema elettorale americano non è sempre decisivo il numero totale dei voti presi dai candidati ma la ripartizione dei grandi elettori dei vari Stati. Nel 2016, ad esempio, nel voto popolare prevalse Hilary Clinton, ma il conto dei grandi elettori portò all'elezione di Donald Trump. Così fu anche nel 2000, quando Al Gore raccolse quasi mezzo milione di voti in più di George W. Bush, ma fu sconfitto perché il repubblicano la spuntò per 537 voti in Florida, che gli fecero assegnare i 25 delegati in più che lo elessero presidente.