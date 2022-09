Biden: "La Russia vuole cancellare l'esistenza dell'Ucraina"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha attaccato duramente Vladimir Putin e l'invasione russa dell'Ucraina, durante un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'intervento di Biden arriva all'indomani dell'annuncio del presidente russo di mobilitare i riservisti, con velate minacce di guerra nucleare. "Diciamolo chiaramente - ha detto Biden - un membro permanente del Consiglio di sicurezza ha invaso un vicino, ha tentato di cancellare dalla mappa uno Stato sovrano. La Russia ha violato senza vergogna i principi della carta delle Nazioni Unite". "Questa guerra - ha aggiunto - riguarda il diritto dell'Ucraina a esistere, puro e semplice. E il diritto dell'Ucraina a esistere come popolo". Secondo fonti della Casa Bianca il discorso di Biden è stato aggiornato proprio alla luce delle ultime dichiarazioni di Putin, con toni e dichiarazioni più dure dell'originale.

"Non si può vincere una guerra nucleare"

Biden ha confermato il sostegno incondizionato a Kiev e ha definito la minaccia nucleare lanciata da Vladimir Putin un atto "spericolato e irresponsabile", perché la guerra con l'utilizzo di armi atomiche "non può essere vinta e non deve essere mai combattuta". Una situazione di crescente tensione in cui comunque Washington precisa di non essere in guerra contro la Russia. "No, non lo siamo affatto", sottolinea il portavoce della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby.

La Russia "è in guerra dentro l'Ucraina", aggiunge precisando che gli Usa prendono "molto seriamente" la minaccia nucleare di Putin avvertendolo delle "conseguenze gravi" alle quali andrebbe incontro qualora decidesse di ricorrere all'arma atomica. Per Kirby comunque il discorso del leader del Cremlino è "sicuramente un segno di difficoltà" da parte del presidente di una nazione che "ha subito decine di migliaia di vittime, ha problemi di comando e controllo, un terribile morale delle truppe, problemi di diserzione e sta costringendo i feriti a tornare a combattere".