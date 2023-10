Biden rilancia il muro con il Messico. Trump: "Mi ha dato ragione"

Un dietrofront che potrebbe costare molto in vista delle prossime elezioni. Nel 2020, prima delle elezioni, Biden aveva dichiarato che il muro al confine con il Messico fatto costruire da Donald Trump per frenare l'enorme flusso migratorio "non era la soluzione e che non avrebbe fatto costruire un altro metro di muro". Oggi l'amministrazione Biden torna sui suoi passi e dà il via libera per continuare a costruire 32 km di muro al sud del Texas, in un'area con alti livelli di sconfinamento tra Messico e Usa.

Il presidente americano si è giustificato affermando di stare utilizzando fondi del 2019 già stanziati e destinati alla costruzione del muro, ma è una motivazione che non convince appieno né la sinistra del suo partito, né i repubblicani e perfino i gruppi ambientalisti. Questi ultimi lamentano la deroga a importanti leggi federali, come Il Clean Air Act, il Safe Drinking Water Act e l'Endangered Species Act e soprattutto l'impatto sull'ecosistema.

Sarcastico il commento di Donald Trump che ha commentato: "Biden ci sta dando ragione, sta facendo tutto quello che abbiamo fatto noi" ha commentato l'ex presidente a Fox News, ironizzando su come il leader democratico abbia dapprima condannato tutte le sue iniziative sull'immigrazione per poi di fatto reintrodurle.

E i numeri parlano di flussi record: nel mese di settembre circa 245mila immigrati provenienti dal Messico avrebbero varcato la frontiera con gli Usa nell'area del Rio Grande, numeri senza precedenti.

Cifre che hanno costretto anche alcuni uomini dell'amministrazione Biden a evocare contromosse: "Esiste attualmente una necessità acuta e immediata di costruire barriere fisiche in prossimità del confine degli Stati Uniti, al fine di prevenire gli ingressi illegali negli Stati Uniti nelle aree del progetto", ha dichiarato Alejandro Mayorkas, segretario del dipartimento Usa della Sicurezza interna. E la tensione resta alta. Proteste erano scoppiate anche a New York, a metà settembre, nel corso di una conferenza stampa dei democratici sul tema.

Ora la mossa di Biden destinata a scatenare non poche polemiche. E proiettare il tema dell'immigrazione al centro della prossima agenda elettorale.

