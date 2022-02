Ucraina, Biden alza la voce: "La Russia la pagherà cara"

"La Russia pagherà un prezzo carissimo". Non usa mezzi termini il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che nella conferenza stampa sulla crisi in Ucraina ha annunciato le sanzioni che Washington vara nei confronti della Russia, dopo la decisione con cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass.

Biden:"Non vogliamo combattere contro la Russia"

"Oggi in risposta alle azioni della Russia - ha proseguito Biden - ho deciso di rafforzare l'alleanza con paesi baltici. Non vogliamo combattere contro la Russia ma difenderemo ogni territorio della Nato. Crediamo che la Russia voglia andare oltre, spero di sbagliarmi. Potrebbe addirittura marciare verso Kiev". Secondo il numero uno della Casa Bianca è possibile un attacco all'Ucraina che parta dalla Bielorussia. Biden ha ricordato come vi siano manovre russe anche nel mar Nero e che al confine con l'Ucraina sono state portate anche sacche di sangue, che certo non servono per esercitazioni.

"Abbiamo ancora tempo per evitare lo scenario peggiore possibile perché è chiaro che soffrirebbero soprattutto i civili. Gli Stati Uniti ed i nostri partner rimangono aperti alla diplomazia se però si tratta di una diplomazia seria. La mia Amministrazione -ha aggiunto - continuerà a giudicare la Russia dalle sue azioni, non da quello che dice".

Gli Usa insieme ad i loro alleati stanno lavorando "in sintonia" e "non stiamo solo difendendo l'Ucraina, ma siamo uniti nel contrastare l'aggressione della Russia. Vogliamo difendere uniti la nostra alleanza della Nato". Inoltre, Seecondo Biden, ''il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk da parte russa "è la più grande delle provocazioni. Si tratta di una violazione del diritto internazionale della sovranità dell'Ucraina".

Poi la "stoccata" nei confronti del presidente russo Vladimir Putin: "Sta cercando di giustificare con incidenti, probabilmente provocati, eventuali azioni militari contro l'Ucraina, ma nessuno deve lasciarsi ingannare". "Ieri il mondo ha sentito chiaramente la versione travisata della storia dell'Ucraina da parte di Putin", ha proseguito Biden, secondo cui è chiaro, dalla ricostruzione del leader russo, che "ci sono state delle storture, delle forzature. Quello che ha fatto Putin è stato attaccare il diritto dell'Ucraina di esistere".

Le sanzioni contro la Russia

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato una prima tranche di sanzioni contro la Russia in risposta al riconoscimento delle due repubbliche separatiste in Ucraina. "Sono sanzioni strettamente coordinate con i nostri alleati e partner, ci sarà un'escalation di sanzioni per ogni escalation della Russia", ha affermato. Le sanzioni colpiscono istituzioni finanziarie russe, il debito sovrano russo, le elite del paese e le loro famiglie. Vengono colpite la compagnia d'investimenti Veb e la banca militare. "Ci sono anche ampie sanzioni contro il debito sovrano russo -ha detto Biden- ciò significa che tagliamo il governo russo fuori dal finanziamento occidentale. Non può più prendere denaro in occidente e non può negoziare il suo debito sui mercati". "Imponiamo sanzioni anche alle elite russe e le loro famiglie. Condividono il guadagno corrotto delle politiche del Cremlino e devono condividerne i dolori", ha detto Biden, aggiungendo di aver "lavorato con la Germania" per assicurare che il gasdotto Nord Stream 2 venga bloccato. Se la Russia continuerà l'aggressione contro l'economia "seguiranno altre sanzioni".