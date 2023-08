Biden impone una stretta sugli investimenti in Cina: cosa cambia per noi

Era una mossa attesa e alla fine è arrivata. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha lanciato una stretta sugli investimenti in aziende cinesi del settore hi-tech. L'inquilino della Casa Bianca ha firmato, l'8 agosto, un ordine esecutivo per ridurre e limitare gli investimenti statunitensi nel settore ad alta tecnologia in aziende della Cina, di Hong Kong e Macao.

La lotta contro lo sviluppo tecnologico militare

I paletti imposti nell'ordine esecutivo riguardano alcuni investimenti di private equity e venture capital in tre principali settori: intelligenza artificiale, semiconduttori di tipo avanzato e supercomputer, in particolare in società che si ritengono legate allo sviluppo militare di Pechino. A fare da cornice a questo provvedimento c'è un obbligo di trasparenza che prevede che chi dagli Stati Uniti investe in Cina dovrà darne conto al governo di Washington. Le norme proposte sono soggette a un periodo di revisione e valutazione di 45 giorni. Solo successivamente diventerà una legge che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno.

L'obiettivo del provvedimento, spiegano rappresentanti dell'amministrazione Biden, è ridurre l'apporto delle aziende americane alla ricerca tecnologica in Paesi che suscitano "preoccupazione" in termini di sicurezza per gli Stati Uniti, e "tutelare tecnologie che sono cruciali per la futura generazione di innovazioni in campo militare".

La misura non è dettata solo da questioni economiche, ma anche da fattori di sicurezza nazionale, ha spiegato il presidente statunitense, sottolineando che la Cina "è impegnata in un'ampia strategia che dirige, facilita e appoggia progressi nella tecnologia sensibile e prodotti cruciali per le capacità militari, di intelligence, di vigilanza e cibernetiche".

Inoltre, Biden, nella dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, ricorda come in Cina siano "eliminate le barriere tra i settori civili e commerciali e i settori della difesa industriale e militare, non solo nei settori di ricerca e sviluppo, ma anche per l'acquisto di tecnologia all'avanguardia con l'obiettivo di ottenere il dominio militare".

Uno scontro appena iniziato

La mossa di Washington appare destinata a riaccendere le tensioni tra Cina e Stati Uniti, nonostante i deboli tentativi di dialogo tra le due superpotenze nelle settimane scorse. È lecito credere che questo scontro tecnologico, iniziato con la guerra commerciale lanciata nel 2018 dall'ex presidente Donald Trump, sia destinato a intensificarsi.

La Cina, con ogni probabilità, adotterà delle contromisure, come già fatto di recente quando ha introdotto una serie di restrizioni sulle esportazioni di gallio, germanio e i rispettivi composti chimici, utili per la lavorazione e produzione dei semiconduttori, ma anche per applicazioni fondamentali nel settore delle telecomunicazioni, nella costruzione di veicoli elettrici e dei pannelli solari. La mossa altro non è che una ritorsione del governo cinese alle restrizioni introdotte lo scorso anno dagli Stati Uniti (e il conseguente pressing sui loro alleati) per provare a impedire o limitare l'accesso del rivale asiatico alla tecnologia più avanzata in materia di microchip.

Tutto lascia pensare che la Cina non rimanga ferma a guardare e subire il contraccolpo economico: in ballo, infatti, ci sono ingenti investimenti diretti esteri nel Paese asiatico. Pechino ha presentato "solenni rimostranze" a Washington dopo le nuove misure decise dal presidente Biden, verso cui ha espresso "forte insoddisfazione e ferma opposizione", assicurando che "presterà molta attenzione agli sviluppi rilevanti e salvaguarderà risolutamente i propri diritti e interessi".

In una nota del ministero degli Esteri, un anonimo portavoce ha detto che, "con il pretesto della sicurezza nazionale", gli Usa puntano a "privare la Cina del suo diritto allo sviluppo e a salvaguardare propria egemonia e propri interessi. Questa è pura coercizione economica e bullismo tecnologico". Il provvedimento, secondo i timori della leadership cinese, "interrompe gravemente la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali".

L'Ue è ferma a guardare (per il momento)

Nello scontro tra le due superpotenze, Bruxelles prende le distanze. Almeno per il momento. L'Ue ha lasciato intendere che non aderirà nell'immediato alla decisione degli Stati Uniti di mettere un bando assoluto agli investimenti nel settore tecnologico della Cina, preferendo invece presentare una propria proposta entro la fine dell'anno.

Stando a quanto scrive il Financial Times, la Commissione europea ha risposto di essere ''in stretto contatto'' con la Casa Bianca ma di non avere intenzione di seguire l'esempio nell'immediato. Una fonte diplomatica dell'Ue ha affermato che molti Stati membri "hanno delle riserve e ritengono che sia necessaria una valutazione adeguata prima di mettere in atto tale strumento, poiché potrebbe avere un enorme impatto sulle imprese". Per il momento regna cautela nelle principali cancellerie europee.

