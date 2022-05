La Bielorussia schiera forze speciali al confine con l'Ucraina

La Bielorussia teme per la propria sicurezza e schiera le proprie truppe alla frontiera con l’Ucraina. Nel riprendere le motivazioni della guerra russa in Ucraina, ribadite nella giornata di ieri 9 maggio dal presidente russo Vladimir Putin nel corso del 77esimo anniversario del Giorno della Vittoria, Minsk ha deciso di far scendere in campo forze speciali al confine. Per la Bielorussia si tratta di una mobilitazione difensiva a fronte del presunto allargamento del contingente militare dei Paesi occidentali in prossimità dei confini bielorussi.

Minsk ricalca la propaganda di Mosca che, secondo le parole del presidente della Federazione Russa, l’offensiva in Ucraina è stata necessaria per rispondere alle minacce occidentali. "Il contingente è più che raddoppiato sia in termini quantitativi che qualitativi negli ultimi sei mesi. Ci sono forze che trasportano missili da crociera marittimi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Baltico e sono aumentate le forze in Polonia e nei paesi baltici”, ha spiegato il capo di stato maggiore bielorusso e vice ministro della difesa, Viktor Gulevich, presentando questi elementi come una minaccia crescente per la Repubblica di Bielorussia. E nel farlo ha esposto un piano militare preciso. Citato da BeLta, il capo di stato maggiore e vice ministro della Difesa ha presentato come le forze per le operazioni speciali siano state dispiegate con tre approcci tattici: a est, ovest e sud per contrastare "possibili minacce".

Al contempo Minsk ha avviato la seconda fase di verifiche della capacità di reazione delle proprie forze armate. Il ministro bielorusso della Difesa Viktor Khrenin, in un video commento postato sull'account Telgram ha spiegato che si tratta di una risposta alle esercitazioni Defender Europe avviate dalla Nato il primo maggio. Le forze di Minsk monitorano le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica e vedono "ogni movimento dei battaglioni coinvolti" - ha assicurato il ministro della Difesa- "una volta capite le minacce, rispondiamo adeguatamente, dispieghiamo truppe adeguate in quelle aree". Minsk è infatti intimorita dalla presenza di un gruppo militare ucraino composto da 20mila uomini disposto lungo i confini.

Gli analisti guardano con attenzione il dispiegamento delle truppe bielorusse lungo i confini ucraini. Minsk, alleata di Mosca, ospita truppe russe che hanno lanciato dalla Bielorussia l’offensiva contro l’Ucraina. La tempistica alimenti i timori di una scesa in campo delle forze militari bielorusse: Minsk non è ancora entrata direttamente in guerra con le sue truppe.