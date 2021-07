I biglietti per la finale degli Europei di calcio per chi si vaccina

Per incoraggiare a vaccinarsi, Londra mette in palio alcuni biglietti della finale degli Europei di calcio a Wembley. Come funziona? Gli abitanti che ricevono la prima dose del vaccino contro il covid o che prenotano un appuntamento prima di giovedì 8 luglio potranno partecipare ad una lotteria per aggiudicarsi i biglietti per vedere la finale nel meraviglioso stadio di Wembley e in una zona attrezzata per i tifosi a Trafalgar Square.

Chi si vaccina può vincere i biglietti per la finale degli Europei a Wembley

Lo ha annunciato il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, che utilizza l'iniziativa per incoraggiare i più giovani a vaccinarsi contro il coronavirus e arginare la diffusione della variante Delta nel Regno Unito. Il sorteggio, che si terrà online, offrirà 50 biglietti per seguire la finale in diretta da un'area riservata ai tifosi a Trafalgar Square, nel cuore di Londra, e due biglietti per assistere invece alla partita dal vivo allo stadio di Wembley.

NEW: Londoners have a golden opportunity to watch the #EURO2020 final in the Trafalgar Square Fanzone if they get or book their first jab this week.



And with England just one game away, I’m also inviting two lucky Londoners to watch the game at Wembley. https://t.co/GfWd5IiAUT — Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 6, 2021

Nel Regno Unito nuovo picco con 28.773 casi

E intanto si registra un nuovo picco con oltre 28.700 contagi covid causati nel Regno Unito dalla variante Delta. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dalla seconda metà di gennaio, su quasi 1,2 milioni di tamponi. In aumento, ma in proporzione per ora inferiore grazie alle vaccinazioni, anche il totale dei ricoveri negli ospedali (tornato oltre quota 2.200) e i decessi, arrivati oggi a 37. Anche per questo sta facendo discutere la decisione del governo inglese di rimuovere le residue misure anti covid a partire da lunedì 19 luglio.