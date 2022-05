A Mariupol 22mila morti: il sindaco denuncia le fosse comuni

"Abbiamo stimato il bilancio delle vittime a Mariupol a 22.000 - spiega Vadym Boychenko, sindaco di Mariupol - Ma sempre più fatti mostrano che le conseguenze sono molto peggiori". Secondo quanto denunciato sarebbero apparsi 25 nuovi settori nel locale cimitero, e molte trincee sarebbero state usate come fosse comuni. Secondo il computo delle autorità ucraine da metà aprile, gli occupanti russi avrebbero seppellito almeno 16.000 residenti di Mariupol in fosse comuni vicino ai villaggi di Stary Krym, Mangush e Vynohradne. Circa 5.000 persone sarebbero inoltre state sepolte entro la metà di marzo dai servizi della municipalià. Ma migliaia di corpi resterebbero ancora sotto le macerie, nei cimiteri naturali e negli obitori provvisori.

Come dimostra una foto del TG "Mariupol now" nei locali di un supermercato i russi avrebbero allestito una discarica di corpi, un obitorio improvvisato in cui ovviamente non vi sarebbe alcuna refrigerazione.