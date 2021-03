Quando torneremo alla normalità post-Covid (secondo Bill Gates)

La sua è una previsione poco ottimistica ma che, viste le ultime vicende, sembra essere veritiera. Secondo Bill Gates, “il mondo dovrebbe tornare alla normalità entro la fine del 2022 grazie ai vaccini Covid-19”. Le parole del fondatore di Microsoft sono state rilasciate al quotidiano polacco Gazeta Wyborcza e all'emittente televisiva TVN24. In occasione della presentazione del suo ultimo libro, “Come salvare il mondo da una catastrofe climatica. Soluzioni che abbiamo già, cambiamenti di cui abbiamo bisogno”, gli è stato chiesto un commento sulla situazione pandemica e lui non si è tirato indietro. “Questa è una tragedia incredibile”, ha detto, aggiungendo che l'unica buona notizia è stata l'accesso ai vaccini.

“Entro fine 2022 torneremo alla normalità”

“Entro la fine del 2022 dovremmo essere sostanzialmente tornati alla normalità”, ha detto Gates vedendo proprio nei vaccini l'unica arma per riuscirci. Uno degli uomini più ricchi del pianeta, Bill Gates si dedica da anni alla filantropia. Basti pensare che ha lasciato la carica di presidente di Microsoft Corp nel 2014 per dedicarsi a tempo pieno alle sue attività filantropiche. Insieme alla moglie ha creato la Bill e Melinda Gates foundation che finora ha stanziato almeno 1,75 miliardi di dollari come risposta globale alla pandemia da Covid-19. In particolare i fondi sono stati spesi per il supporto ad alcuni produttori di vaccini, diagnostica e potenziali trattamenti. La fondazione di Bill Gates è una delle principali sostenitrici della struttura Covax, sostenuta peraltro dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Global Alliance for Vaccines and Immunization, mira a garantire due miliardi di dosi di vaccino per i paesi a basso reddito entro la fine del 2021.

Gli avvertimenti ignorati

L'intervista rilasciata a Dorota Wysocka-Schnepf (Gazeta Wyborcza) e Piotr Kra?ka (TVN 24) è proseguita sottolineando il fatto che Gates era stato uno dei pochi ad ammonire circa la possibilità che l'arrivo di una pandemia potesse fare danni irreparabili e che era necessario che ci preparassimo. “C'erano persone come me che avvertivano e dicevano che c'era qualche rischio di una pandemia, e che con un piccolo costo potevamo prepararci ed evitare il problema. Ma sfortunatamente questi investimenti consigliati non sono stati effettuati. In caso di catastrofe climatica, il numero di morti all'anno sarà parecchie volte superiore a quello che vediamo durante la pandemia” ha aggiunto Gates, che ha posto l'accento sul tema del proprio libro, altra emergenza sulla quale si batte da anni.

Le previsioni passate e gli attacchi dei complottisti

Gates ha di fatto confermato le sue stime fatte lo scorso settembre quando parlò della pandemia, del vaccino e dell'impatto che avrebbe avuto sui Paesi ricchi e soprattutto su quelli poveri. “Nel 2022 finiranno i decessi, ma serviranno fra due e tre anni per sanare i danni alla salute globale. Per sanare quelli economici, i Paesi che non possono aumentare il debito avranno bisogno di un decennio", dichiarò parlando poi degli attacchi dei no-vax e dei complottisti mossi ai suoi danni. "Mi chiedo come abbiano scoperto il mio complotto... Questa storia è così bizzarra, che quasi dovrebbe essere trattata con umorismo. Però è un problema molto grave, perché se ci accusi di fare cose diaboliche limiti il nostro lavoro. Poi la gente non mette le mascherine o rifiuta il vaccino. Per raggiungere l’immunità servirebbe che lo facesse almeno il 60% della popolazione, ma sarebbe meglio l’80 o il 90%. Negli Usa, però, il 40% della popolazione non è convinta. Ironicamente, in maggioranza sono elettori repubblicani", disse all'epoca, affermazioni che conferma oggi.