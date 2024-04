Bimba di 10 anni accoltellata a morte dalla sorella di 17

Una bambina di 10 anni è stata uccisa a pugnalate da sua sorella di 17 anni. La tragedia è accaduta in Australia, nella città di Boolaroo nella regione del New South Wales, la polizia ha arrestato l'adolescente e sta indagando sull'accaduto. I servizi di emergenza sono accorsi nella casa della piccola in seguito alla segnalazione di un accoltellamento, i medici del pronto soccorso hanno provato a rianimare la bambina ma purtroppo non c'è stato niente da fare e l'hanno dichiarata morta.

La 17enne, che la stampa dice essere la sorella della vittima, è stata portata alla stazione di polizia e starebbe collaborando con gli investigatori. "I paramedici della NSW Ambulance hanno curato una bambina di 10 anni sulla scena per ferite multiple da taglio; tuttavia la bambina è morta sul posto. Gli agenti del distretto di polizia di Lake Macquarie hanno arrestato una ragazza di 17 anni nell'abitazione, che è stata portata alla stazione di polizia di Belmont e sta attualmente collaborando alle indagini", hanno affermato le forze dell'ordine in una nota.

"Non ci sono parole per descrivere quello che è accaduto. Siamo addolorati", ha detto una vicina di casa al The Sidney Morning Herald. Per il Paese si tratta di un altro shock, dopo appena due settimane da quando cinque donne e una guardia di sicurezza sono state uccise in una serie di accoltellamenti in un centro commerciale della nazione. Un giovane di 28 anni è stato accoltellato a Quakers Hill lo scorso venerdì ed è morto durante il trasporto in ospedale.