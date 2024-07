Bimba di 2 anni chiusa in auto muore per il caldo, il padre: "L'aria condizionata era accesa"

Una bambina di due anni è morta a causa del caldo eccessivo dopo essere stata lasciata in auto dal padre. La tragedia è avvenuta l'11 luglio vicino la città di Tucson, nello stato americano dell'Arizona. Secondo una prima ricostruzione della polizia di Marana, il padre era in giro con la piccola per alcune commissioni. Quando è tornato a casa, consapevolmente ha lasciato la figlia che dormiva in auto con l'aria condizionata accesa.

Dopo circa un'ora, la madre è tornata a casa e ha trovato la bambina priva di conoscenza nell'auto. Il motore del mezzo si era spento, non alimentando più l'area condizionata. La temperatura esterna, in quel momento, aveva superato i 40 gradi centigradi. I genitori hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul luogo dell'incidente. I tentativi di rianimazione sono risultati inutili: la piccola è morta poco dopo in ospedale. La polizia sta indagando sul caso.