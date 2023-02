Bimba estratta viva dopo 56 ore sotto le macerie: allattata dalla madre incinta

In Turchia e in Siria vanno avanti senza sosta le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha provocato oltre 11mila morti tra i due Paesi. Nella provincia turca di Kahramanmaras, i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo una bambina di 18 mesi, Masal, insieme alla madre incinta: entrambe sono riuscite a sopravvivere 56 ore sotto le macerie del palazzo i cui vivevano.

I media locali hanno diffuso le immagini del salvataggio, spiegando che, negli oltre due giorni trascorsi sotto l'edificio crollato, la bimba è stata allattata e tenuta in vita proprio dalla madre incinta. I soccorritori hanno riferito che la donna di trova in buone condizioni e che sono in corso le operazioni per estrarla dalle macerie. Dopo le prime cure mediche, la piccola Masal è stata affidata al padre, che l'ha subito presa tra le braccia, come mostrano le immagini diffuse sui social.