Bimba di 8 anni si sente male in volo e muore dopo l'atterraggio d'emergenza

Il malore improvviso in volo, poi l'atterraggio d'emergenza nello scalo più vicino e l'arrivo dei medici. Una normale vacanza si è trasformata in tragedia per la famiglia di una bambina statunitense di 8 anni, morta giovedì scorso dopo aver accusato un malore a bordo di un volo SkyWest partito da Joplin, in Missouri, e diretto a Chicago, in Illinois (Stati Uniti), dove la piccola doveva trascorrere qualche giorno insieme ai genitori e al fratello.

Secondo quanto comunicato dalle autorità statunitensi, la piccola si è sentita male circa 45 minuti dopo il decollo, perdendo conoscenza senza riprendersi. A causa delle sue gravi condizioni, il pilota ha chiesto e ottenuto la possibilità di effettuare un atterraggio di emergenza nell'aeroporto più vicino, cambiando rotta per dirigersi verso lo scalo di Peoria. All'arrivo del velivolo i medici e gli infermieri sono saliti a bordo per prestare le prime cure alla bambina, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasportata d'urgenza in ambulanza, la piccola è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Come sottolineato dalle autorità statunitensi, gli sforzi del comandante e dei sanitari purtroppo si sono rivelati inutili: "La sua famiglia ha immediatamente informato delle sue condizioni il personale di volo, che ha iniziato a prestarle rapidamente soccorso. Quando l'aereo è atterrato, gli agenti, il personale medico e i vigili del fuoco hanno immediatamente accolto la bambina di 8 anni e hanno iniziato le misure salvavita prima del trasporto in ospedale dove è stata dichiarata morta nonostante i tentativi di rianimazione".

Come riportano i media statunitensi, la prima autopsia effettuata sul corpicino della bimba non ha chiarito le cause del decesso. Secondo il medico legale della contea di Peoria la bambina non presentava segni di violenza o di abusi: "Siamo in attesa degli esami istologici, biopsia, esami del sangue e test tossicologici. Questi test richiedono generalmente dalle quattro alle sei settimane per ottenere i risultati. Una volta completati questi test, speriamo di essere in grado di fornire una causa di morte definitiva ed esatta per questa bambina e di dare alcune risposte alla sua famiglia".