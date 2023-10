Il papà che porta la figlia morta in braccio e le altre immagini dell'inferno di Gaza

"Non importa quanto attaccano, continueremo a sostenere la resistenza". Un video che sta circolando su X (ex Twitter) mostra la disperazione di un padre palestinese che ha appena perso la figlia. La bimba sarebbe stata uccisa dai raid ordinati da Israele dopo il massacro perpetrato da Hamas. Il papà avrebbe recuperato il corpo tra le macerie di un edificio distrutto dalle bombe. L'uomo porta in braccio il corpo ormai esanime. Quello immortalato dal filmato (che non pubblichiamo) è un grido di rabbia e di dolore.

Da Gaza arrivano immagini terribili. In un altro filmato si vede un altro papà che culla la figlia di pochi mesi in quello che sembra un ospedale o una struttura di primo soccorso. Secondo molti account vicini alla causa palestinese la bimba sarebbe morta e il papà la sta cullando per darle un ultimo saluto.

Un'altra immagine (Ap Photo, via LaPresse) mostra due bambini a terra, uccisi probabilmente dalle bombe. E in un'altra foto si vede un uomo che piange una giovane ragazza che ha perso la vita. Sono solo alcune istantanee dell'inferno che si sta consumando nella Striscia di Gaza.

Stando all'ultimo bilancio fornito dal ministero della Sanità dell'enclave palestinese, sarebbero 770 i palestinesi morti, di cui 140 bambini e 120 donne. Un filmato girato da un drone documenta la distruzione in atto con decine di edifici rasi al suolo o danneggiati dalle bombe.