Legano la figlia di 13 mesi alla barca e vanno a preparare la cena: la trovano morta annegata

Quella che doveva essere una vacanza a bordo di un catamarano si è trasformata in una tragedia. È successo a Musket Cove, nelle Fiji occidentali sulla barca di una coppia neozelandese che - dovendo andare sottocoperta a preparare la cena - ha legato la figlia di 13 mesi a un'imbracatura sul ponte della barca pensando di metterla così in sicurezza. Quando i genitori sono tornati sul ponte dell'imbarcazione la drammatica scoperta: il corpo della piccola era in acqua. Mahina Toki, questo il nome della bimba, era riuscita a liberarsi cadendo in mare.

Papà e mamma si sono subito precipitati a riva per cercare aiuto e nonostante molte persone abbiano cercato di prestare soccorso per la piccola Mahina non c'era più nulla da fare.