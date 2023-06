Va in vacanza e lascia a casa da sola la figlia di un anno: morta

Una bimba di 16 mesi è morta di stenti dopo essere stata abbandonata da sola in casa dalla mamma, che aveva deciso di partire per una vacanza senza preoccuparsi di affidare la figlia a un parente o un amico per prendersene cura. Una storia terribile che arriva da Cleveland, in Ohio (Stati Uniti) e che inevitabilmente riporta il pensiero al caso di Alessia Pifferi e della piccola Diana, la bimba lasciata morire nella sua culla a Milano.

La polizia della contea di Cuyahoga ha arrestato Kristel Candelario, una donna di 31 anni, accusata di omicidio per la morte della sua bambina, la piccola Jailyn, trovata senza vita nella loro casa di Cleveland. Secondo quanto riportano i media statunitensi, sul corpicino della piccola non c'erano lividi o segni di violenza, ma l'indagine del medico legale ha rivelato che la bambina era stata lasciata sola e incustodita per circa 10 giorni, abbandonata al suo terribile destino.

La 31enne aveva deciso di concedersi una vacanza tra Puerto Rico e Detroit, ma senza preoccuparsi di quello che sarebbe successo a Jailyn; al suo ritorno a casa, il 16 giugno scorso, ha trovato la piccola morta di stenti, in uno stato di forte disidratazione. La vicenda ha sconvolto l'intera comunità, come testimoniato dai racconti dei vicini di casa, che si erano molto affezionati alla bimba e spesso se ne erano presi cura. "La mamma voleva sempre uscire - ha raccontato una donna - e lasciava spesso la figlia con la nonna".

