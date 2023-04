Bimba muore a due anni, il padre a processo: l'avrebbe lasciata senza mangiare per giorni

In Kansas, negli Stati Uniti, un uomo di 47 anni è stato dichiarato colpevole per la morte della figlia di due anni avvenuta nel gennaio 2021. Secondo quanto ricostruito, il 47enne soffriva di dipendenze e avrebbe lasciato i figli per giorni senza mangiare. Il medico legale ha accertato che il decesso della bambina era stato causato proprio dalla malnutrizione. Suo padre, in stato di semi incoscienza da giorni, non sarebbe stato in grado di accudire lei e suo fratello che si trovava nella stessa casa e oggi ha sei anni. Non solo. Li avrebbe rinchiusi in camera mentre lui dormiva.

A chiamare i soccorsi era stato proprio il 47enne dopo essersi accorto che la bimba non rispondeva più. Quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato cinque bottiglie di liquore vuote nella sua stanza. Per la piccola non c'era più nulla da fare. Probabilmente era già morta da tempo. L'uomo è ora imputato con diversi capi d'accusa tra cui omicidio di primo grado. L'entità della condanna si conoscerà a fine luglio. I bambini erano stati affidati al padre: le condizioni di vita della madre non le permettevano di prendersi cura di loro. La donna ha visto sua figlia viva l'ultima volta il 26 dicembre del 2020.