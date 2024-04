È morta la bimba palestinese nata dal grembo della madre appena uccisa

Rappresentava la speranza, la vita che continua nonostante tutto, ma non ce l'ha fatta neanche lei. Sabreen, la neonata palestinese salvata dal grembo della madre appena uccisa da un raid israeliano a Rafah, nella Striscia di Gaza, è morta.

Venuta alla luce con un cesareo d'urgenza prematuramente, a circa 7 mesi e mezzo di vita, i medici avevano fin da subito descritto le condizioni della piccola come critiche. Era sottopeso (appena 1,4 kg) e presentava una grave difficoltà respiratoria, ma, tenuta sotto controllo in incubatrice, nell'ospedale di maternità degli Emirati - pressoché l'unica struttura rimasta in grado di soddisfare le esigenze di donne e neonati sfollati - sembrava si fosse stabilizzata. Invece ieri, giovedì 25 aprile, Sabreen, che prendeva lo stesso nome di sua madre, si è spenta.

Sarà seppellita insieme alla madre, che porta il suo stesso nome

Ora la piccola, riporta la Bbc, è stata seppellita insieme alla mamma. La nonna materna Mirvat al-Sakani, aveva fatto sapere che l'avrebbe adottata. "Questa bambina avrebbe dovuto essere nel grembo materno in questo momento, ma è stata privata di questo diritto", aveva detto il dottor Mohammed Salama, capo dell'unità neonatale di emergenza presso l'ospedale degli Emirati a Rafah, dopo la sua nascita.

Il ministero della Sanità di Gaza afferma che delle oltre 34mila persone uccise a Gaza dal 7 ottobre, almeno due terzi sono donne e bambini. Sabreen è tra i 16 bambini uccisi nei raid aerei lanciati dalle Forze di difesa israeliana su Rafah la scorsa settimana. Gli attacchi, ha riferito l'Idf, doveva prendere di mira miliziani e infrastrutture di Hamas.

Tutte le 16 piccole vittime sono però morte all'interno di un complesso residenziale dove vivevano e su cui sono cadute le bombe dell'esercito israeliano.