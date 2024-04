La bimba di 2 anni scomparsa da giorni è stata investita e gettata in una discarica: ora si cerca il corpo

Perse le speranze per la piccola Danka, la bambina di 2 anni scomparsa lo scorso 26 marzo dalla città di Bor, in Serbia. A dare l'annuncio della tragedia è il presidente serbo Aleksandar Vucic: "Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor. Danka Ilic è stata uccisa", ha dichiarato Vucic la mattina del 4 aprile, nel corso di una riunione straordinaria coi ministri del suo governo. "La polizia ha arrestato due persone che hanno ucciso Danka e, da quanto ho capito, entrambi hanno confessato il loro crimine", ha aggiunto.

La scomparsa, poi l'ammissione di due uomini: "Abbiamo nascosto il corpo dopo averla uccisa"

L'allarme sulla scomparsa di Danka era stato lanciato il 26 marzo ed era stato diramato in tutta Europa.

La bimba si trovava in un parco giochi di Bor insieme alla madre; in un momento di svista si è allontanata e da lì sembrava essersi dileguata nel nulla. La notizia della sua scomparsa ha oltrepassato i confini serbi diventando un caso di interesse internazionale. L'Interpol ha emesso un avviso di ricerca e in Serbia è stato attivato per la prima volta il sistema "Amber Alert", la procedura di allarme nazionale in caso di rapimento di minore. Della scomparsa della bimba si è occupata, tra l'altro, anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", raccogliendo una serie di segnalazioni di avvistamento purtroppo rivelatesi infondate.

Secondo quanto riferito dai media serbi e confermato ora anche da fonti ufficiali, due uomini hanno confessato di averla investita per sbaglio e di essersi poi disfatti del corpicino. I due, secondo quanto raccontato, stavano passando con l'auto nei pressi del parco giochi dal quale Danka si era allontanata e l'hanno investita accidentalmente. Per evitare responsabilità, l'hanno quindi scaricata priva di sensi in una discarica locale.

Uno dei due uomini aveva partecipato alle ricerche

A quanto si apprende, i due indagati, dopo aver nascosto il corpo della bimba priva di sensi, avrebbero anche incontrato il padre della bambina, che gli avrebbe chiesto se avessero visto sua figlia, di cui la madre aveva immediatamente denunciato la scomparsa. I due avevano risposto di no e, in seguito, uno dei due sospettati avrebbe persino preso parte alla ricerca di Danka, unendosi al gruppo di volontari.

Ora si cerca il corpo della bambina: la polizia serba ha isolato la discarica indicata dai sospettati e sta attualmente conducendo le operazioni di ricerca e recupero del cadavere.