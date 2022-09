Bimba siriana muore di sete a 4 anni dopo 10 giorni di viaggio su un barcone

Una bambina siriana di soli quattro anni è morta di sete mentre si trovava su un barcone che dal Libano era partito alla volta dell'Europa. A darne notizia è stata sui suoi canali social Nawal Soufi, attivista che da anni si occupa di salvataggi in mare. Secondo quanto riferito la bimba sarebbe partita con la madre, il padre e la sorellina di un anno. I membri della famiglia erano rifugiati in Libano, ma sognavano di iniziare una nuova vita in Europa. A fine agosto si sarebbero così imbarcati a bordo di un peschereccio insieme ad altre 60 persone. Secondo Soufi, i migranti "avrebbero potuto essere tratti in salvo da Malta nel momento in cui stavano imbarcando acqua, quando riferivano che i bambini erano senza acqua e cibo e pertanto rischiavano di morire di stenti". Ma così, a quanto scrive l'attivista, non è stato.

La piccola Loujin, questo il nome della bambina, "è morta tra le braccia della madre mentre diceva 'mamma ho sete' (...)" riferisce l'attivista nel suo post. "Ce l'ho messa tutta, ma degli adulti molto cattivi hanno deciso di non mandarti i soccorsi". Secondo Soufi altri due migranti risulterebbero dispersi perché caduti in mare durante le operazioni di soccorso. La sorella minore di Loujin è stata invece ricoverata in gravi condizioni: avrebbe ingerito troppa acqua di mare sperando di placare la sete.

L'imbarcazione sarebbe salpata dal Libano intorno al 25 agosto. Dopo un viaggio di 10 giorni, il 4 settembre la nave si trovava senza ormai più cibo né acqua vicino al confine occidentale della zona di ricerca e salvataggio (SAR) di Malta. Nonostante la richiesta inoltrata ad Alarm Phone, nessuno sarebbe andato in aiuto dei migranti. Alla fine è stato un mercantile a preoccuparsi di soccorrere il barcone. Ma per Loujin era già troppo tardi.