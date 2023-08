Bimba ucraina uccisa dalle bombe: in 65mila ridono della sua morte su Telegram

Una canale Telegram russo ha postato un'immagine della bambina ucraina di sei anni morta lo scorso weekend nella città di Chernihiv, uccisa insieme ad altri sei civili da un bombardamento dell'esercito di Mosca. A corredo dell'immagine della piccola Sofia la scritta in cirillico '????????. ?????? ??????? ?????????. ?? ????????', che significa "Chernihiv. In vendita: Scarpe da bambina, mai usate". Il macabro post ha ricevuto quasi 65mila click sull'emoticon della risata in poco più di un giorno, e qualche centinaio di risposte differenti, di cui quasi 2mila negative.

A pubblicare la foto con la terribile frase a corredo è stato il canale pro guerra denominato 'Alex Parker Return', che ha 153mila iscritti e che pubblica spesso contenuti dal tono neofascista. "Parker sta facendo una strage", commenta un utente. "Ahahahaha. Parker sta di nuovo stuzzicando i cornuti", aggiunge un altro. "Gli ucraini erano entusiasti del Viale degli angeli e ora si lamentano. Perché non state ridendo?", si chiede un terzo, riferendosi al monumento eretto a Donetsk in memoria dei bambini morti durante la guerra del Donbass. "L'umorismo è piuttosto nero", critica qualcuno, senza ricevere però consensi. La frase utilizzata nel post è una citazione di un racconto attribuito a Ernest Hemingway, pensato per trasmettere la tragedia in sole sei parole. Ma il senso in questo caso è chiaramente derisorio.

Sette persone, tra cui la piccola Sofia, sono state uccise, 144 ferite e 41 ricoverate in ospedale dopo che un missile russo ha colpito sabato una piazza centrale nella storica città ucraina di Chernihiv, centro a circa 145 chilometri a nord di Kiev. Il sindaco di Chernihiv, Oleksandr Lomako, ha dichiarato alla Bbc che il luogo colpito, un teatro, ospitava una conferenza di produttori di droni e le forze dell'ordine stanno indagando su come i russi siano venuti a conoscenza dell'evento. Secondo Yuriy Belousov, procuratore generale dell'Ucraina, il teatro è stato colpito da un missile balistico Iskander-M, che è stato fatto esplodere in aria per provocare il massimo danno. Al momento dell'esplosione, diverse persone stavano lasciando una funzione religiosa in una chiesa vicina, rimanendo colpite.

Continua a leggere su Today.it